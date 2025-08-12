Dorůstá silná generace českých superhvězd. Vystřelí do vesmíru? Rozhodnou maličkosti
Globální světová atletika pádí vpřed historickým tempem, ale český tým má šanci s ní držet tempo. Rekordní sbírka devíti medailí z evropského šampionátu do 20 let v Tampere je dalším důkazem o síle nastupující generace. „Myslím si, že česká atletika má budoucnost, že teď máme parádní atlety,“ věří Michal Rada, hlavní hrdina povedeného víkendu.
Finsko české atletice svědčí. Olympiáda v Helsinkách 1952 přinesla hollywoodský příběh zlatých manželů Zátopkových, premiérové mistrovství světa 1983 na stejném místě oslavilo životní závody party kolem Jarmily Kratochvílové, Heleny Fibingerové a Imricha Bugára. Minulý víkend v Tampere mladá výprava z ME do dvaceti let přivezla devět medailí, včetně tří titulů.
„Jsem rád, jak to ve Finsku dopadlo. Ukazují se výrazné typy,“ usmíval se svazový šéftrenér Pavel Sluka. „Je to o generaci. My jsme měli generaci Hejnové, Masláka, Rosolové a tak dále. Pak jsme ty typy úplně neměli. Teď vidím, že se nám narodila generace, která může nakročit do dospělé reprezentace a vozit úspěchy z dospělých akcí. Vidím to pozitivně.“
Českými králi byli v Tampere dva výjimeční chlapci. Devatenáctiletý dálkař Petr Meindlschmid už má osobní rekord přes osm metrů, za sebou sedmé místo z dospělého mistrovství Evropy a účast na olympiádě. Michal Rada je v osmnácti na hraně nominace pro zářijové mistrovství světa v Tokiu a zdá se, že jeho cesta může vést do absolutní špičky. Velké naděje vzbuzuje i jeho dvojče, sestra Nina. Vloni na dorosteneckém ME v Banské Bystrici vyhráli své závody na 400 metrů překážek v rozmezí deseti minut.
„Hrozně se navzájem motivujeme. Trénujeme spolu, děláme spolu všechno. Ženeme se dopředu,“ líčí Rada.
Může těžit taky z éry nastupujících čtvrtkařů. Český tým si v Tampere dovolil luxus, jaký většinou mají jen nejsilnější atletické státy v čele s Američany. Do rozběhu postavil čtyři závodníky, kteří vybojovali finále. V něm běželi čtyři noví borci, bez výjimky finalisté individuálních závodů na 400 metrů nebo 400 metrů překážek.
„Když jsem viděl tu euforii po jejich doběhu, myslím, že by to mohl být impuls, že by soudržnost se štafetou mohla být i do budoucna. Kolem Masláka taky byli výborní čtvrtkaři, vozili medaile z haly, z venku,“ zmínil Sluka.
Festival devíti medailí se ale rozmáchnul přes technické disciplíny, sprinty i vytrvalostní závod na 3000 metrů překážek.
„Myslím si, že česká atletika má budoucnost, že teď máme parádní atlety, kteří jsou schopni pokračovat i v seniorské kategorii. Těším se na to, co dokážou,“ věří Rada.
Přetavit kvalitní juniory v opory dospělé reprezentace, to je přesně to, oč tu běží. Česká atletika nikdy netrpěla nedostatkem mládežnického talentu. Ale vybrousit naděje na světovou úroveň je náročná disciplína. Zdá se, že si trenéři uvědomují, co je hlavním cílem a nesnaží se své hvězdičky zaprodat předčasně urychlenému vývoji.
„Říkám jim: Nezlobte se, že vás šetřím. Mohl bych je využít, ale mně jde o ně,“ říká Jiří Couf, trenér báječných dvojčat Radových.
Současný boom je každopádně pozoruhodný. Už dlouho se v zákulisí proslýchá, že nastupující ročníky budou stát opravdu za to. Zároveň se už ukazuje, že cesta mezi dospělou elitu může být plná překážek.
Lurdes Gloria Manuel, loňská olympijská semifinalistka a juniorská mistryně světa na čtvrtce, po přechodu do mezinárodní skupiny kouče Laurenta Meuwlyho utrpěla poměrně vážné svalové zranění a zatím stále pracuje na návratu. Další zlatý junior Tomas Järvinen musel kvůli problémům s tříslem vzdát vícebojařskou sezonu. Jakub Dudycha, mistr Evropy v juniorech i v dorostu, poznává, že vletěl do historicky zřejmě nejnašlapanější konkurence světové půlky.
„Jsme na zemi, výkonnost v evropské a obzvlášť světové atletice je ještě trošičku vzdálená,“ řekl Sluka. „Bude záležet na každém atletovi z mladých, jak se k tomu dál postaví, kolik tomu budou chtít věnovat energie. Teď už to nebude o tom jít pětkrát týdně na stadion, ale bude to o maličkostech, jako je regenerace, strava, hlídání zdraví a samozřejmě správný trénink.“
České medaile
- ME do 18 let 2024: 4 – 3 – 0
- MS do 20 let 2024: 2 – 2 – 2
- ME do 23 let 2025: 2 – 1 - 0
- ME do 20 let 2025: 3 – 0 - 6
Česká zlata
ME do 18 let 2024
- Filip Toul (1500), Michal Rada, Nina Radová (oba 400 metrů překážek), Adéla Holubová (800 metrů)
MS do 20 let 2024
- Lurdes Gloria Manuel (400 metrů), Tomas Järvinen (desetiboj)
ME do 23 let 2025
- Karolína Maňasová (100 metrů), Viktorie Ondrová (tyč)
ME do 20 let 2025
- Michal Rada (400 metrů překážek), Petr Meindlschmid (dálka), štafeta na 4x400 metrů muži