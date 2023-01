Hloupá výhra: kvůli zázraku nevýhoda na draftu, trenér už dostal padáka

Takhle umí zakončit sezonu jenom Texans! Fanoušci jedné z nejvíc trápících se organizací posledních let si s podobnými úlevnými výkřiky nemohli pomoct. Jejich tým nasbíral za celou sezonu jen dvě výhry. A v poslední chvíli přidal ještě jednu, která má pro jeho budoucnost ovšem nepříjemné důsledky.

Houston prohrával v poslední minutě zápasu v Indianapolis o sedm bodů, když se jeho quarterback Davis Mills odhodlal kousek za polovinou hřiště k tzv. Hail Mary, pasu poslední záchrany. Při čtvrtém downu a dvaceti yardech k překonání už nemohl jinak než napálit zoufalou ránu směrem do endzóny. Tam na míč čekal safety Colts Rodney Thomas. Balon mu ale k údivu publika propadl rukama přímo do náruče receivera soupeře Jordana Akinse.

Texans se pak odhodlali místo kopu za bod k potvrzení za dva body.

„Chicago prohrálo, takže tahle akce rozhodne o jedničce draftu,“ hlásil televizní komentátor.

A přesně to se stalo. Mills dostal balon do ruky a znovu ho poslal na Akinse, který ho zase chytil.

Colts za chvilku se svojí Hail Mary neuspěli, Texans zvítězili a na první výběr draftu mohli zapomenout. Jedničku teď drží Chicago Bears, kteří ve svém posledním zápase prohráli s Minnesotou a draft budou začínat poprvé od roku 1947.

Nabídka univerzitních hvězd

A je možné, že v budoucnosti budou obě organizace na bláznivý nedělní večer vzpomínat jako na rozhodující křižovatku svých dějin. Bears teď mají možnost zvolit kohokoli z nabídky univerzitních hvězd.

Na forhontu jsou dvě defenzivní osobnosti – linebacker Will Anderson Jr. a defenzivní tackle Jalen Carter. A nadějně vypadá i třída quarterbacků. Z ní vyčnívá Bryce Young, který však narostl jen těsně přes 180 centimetrů a navíc hrál na univerzitě za Alabamu, jejíž quarterbeci to mají v NFL většinou složité.

Chicago má pod centrem Justina Fieldse, kterého bralo jako jedenáctku draftu teprve před dvěma lety. Teoreticky si ale může jít pro upgrade, nebo může drahocenné místo 1 výhodně vyměnit se zájemcem, který především quarterbacka zoufale potřebuje.

Podobné bezvýznamné výhry už v minulosti natropily klubům dost problémů. Vyprávět by mohli New York Jets, kteří před dvěma lety kvůli dvěma nečekaným vítězstvím v závěru sezony spadli na druhé místo. Trevor Lawrence, o němž se už tehdy mluvilo jako o generačním talentu, právě s Jacksonville Jaguars postoupil do play off. Zach Wilson, kterého tenkrát na dvojce vzali Jets, je zatím v diskuzích o největším historickém propadáku na draftu.

„Bylo by těžké klukům říct: Prohrajte schválně. To by ode mě neočekávali,“ vysvětloval kouč Texans Lovie Smith po nečekaném finiši v Indianapolis.

Se svým týmem si užil ještě jedno poslední vítězství. Hned po zápase dostal padáka.

PROGRAM PLAY OFF - WILD CARD KOLO

Sobota:

San Francisco 49ers – Seattle Seahawks (22.30 )

Neděle:

Jacksonville Jaguars - Los Angeles Chargers (2.15)

Buffalo Bills – Miami Dolphins (19.00)

Minnesota Vikings – New York Giants (22.30)

Pondělí

Cincinnati Bengals – Baltimore Ravens (2.15)

Úterý

Tampa Bay Buccaneers – Dallas Cowboys (2.15)

Pozn.: Přímé přenosy vysílá Premier Sport 2.