Zázrak z nebe v NFL? Vedení 27:0 nestačilo. Prostě crazy, žasla hvězda

Kicker Riley Patterson si svůj křížek na řetízku vyndal tak, aby visel viditelně na jeho dresu s číslem 10. Jaguars se vykopali z hluboké díry a už potřebovali možná jen trochu štěstí shůry, aby Pattersonův field goal z pohodových 36 yardů proletěl háčkem.

„Šlo o všechno, zůstal jsem soustředěný,“ řekl Patterson podle Jacksonville.com.

Míč vzal po jeho kopu trochu švunk a mířil možná až nebezpečně ke kraji branky, ale nakonec zapadl, kam měl, a stadion v Jacksonville se propadl do nadšení.

Jaguars ještě v poslední minutě prvního poločasu prohrávali o 27 bodů. V jednom okamžiku byla pravděpodobnost jejich výhry 1,5 procenta. Jejich quarterback Trevor Lawrence měl už za sebou čtyři interceptions, situace, kdy jeho přihrávky zachytil soupeř.

24 sekund před poločasem ale Lawrence napálil svůj první touchdown. Po přestávce přidal ještě další tři. Stal se teprve druhým hráčem historie, který v zápase play off naházel v zápase čtyři touchdowny i interceptions.

„Nemohli byste napsat lepší scénář, o to je to cennější. Ale už to nechci znova,“ ulevil si Lawrence po zápase podle ESPN.

Comeback Jaguars ještě o dva body překonal slavnou jízdu Toma Bradyho, jenž v Super Bowlu 2017 dovedl New England Patriots k obratu proti Atlantě z pětadvacetibodového manka. V historii play off se z větší díry dostaly jen Buffalo proti Houstonu v roce 1993 (32 bodů) a Indianapolis proti Kansas City v roce 2014 (28 bodů).

„Hrál jsem s Brettem Favrem, jedním z nelepších quarterbacků dějin. Občas neměl dobrý první poločas, ale vrátil se v tom druhém a rozkvetl. Tohle mám na Trevorovi rád, jeho přístup a agresivitu, schopnost zapomenout a jít dál,“ řekl Doug Pederson, kouč Jaguars.

Zápas mezi Jaguars a Chargers byl očekávaným střetem dvou mladých hvězd budoucnosti. Lawrence i Justin Herbert, quarterback poražených, jsou vlasatí hezouni a lídři nové generace. Oba hráli svůj první zápas v play off. Herbert v první půli díky Lawrencovým chybám nepotřeboval mnoho, aby svůj tým dovedl k obrovskému náskoku. Sám hodil jediný touchdown a v druhém poločase zvadnul.

Lawrence naopak po hrůzách prvních třiceti minut vyrostl do své role generačního talentu a narýsoval neskutečný obrat.

„Říkal nám: Musíme se soustředit na to, co je teď. To jsou jeho slova. Bylo to opravdu speciální. Byl to zázrak,“ prohlásil Zay Jones, receiver Jaguars.

Do dalšího kola už postoupili i San Francisco 49ers, kteří porazili Seattle 41:23.