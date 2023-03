Pistorius se ven jen tak nepodívá: Může za to tchyně?

Za vraždu partnerky si už odseděl více než půlku trestu. Jihoafrickému exběžci Oscaru Pistoriusovi (36) se tím naskytla možnost požádat o předčasné propuštění. Jenže….u slyšení byla přítomna taky matka zavražděné partnerky Reevy Steenkampové (†29). A právě June se o účastníkovi LOH 2012 rozpovídala. Co přesně řekla?

Podle agentury AP komise zabývající se žádostí konstatovala, že šestatřicetiletý Pistorius nesplnil podmínku odpykání si minimální požadované doby trestu. O podmínečné propuštění může znovu zažádat v srpnu 2024.

„Rodiče zesnulé Reevy Steenkampové jsou toho názoru, že by měl Oscar Pistorius zůstat ve vězení. Podle nich neprojevil nad smrtí jejich dcery žádnou lítost a nedošlo k jeho nápravě,“ uvedla právnička Tania Koenová podle britského deníku Daily Mail. „Kdyby k jeho nápravě došlo, přiznal by se a řekl pravdu o tom, co se té noci stalo.“ Následně dodala, že opětovné setkání s mužem, který zabil Reevu, je pro June traumatizující.

Její manžel Barry se kvůli chatrnému zdraví slyšení neúčastnil, nicméně souhlasil se slovy své ženy. „Pro ně to je 10 zmařených narozenin, Dnů matek, Dnů otců a Vánoc,“ přidala Koenová. Rodiče mrtvé Stennkampové zkrátka Pistoriusově verzi nevěří.

Handicapovaný sportovec zastřelil modelku v ranních hodinách na svatého Valentýna roku 2013. Prý si myslel, že za dveřmi koupelny je zloděj. Rozhodl se tedy ze zbraně čtyřikrát vypálit. Místo toho zastřelil svou milovanou.