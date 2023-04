Legenda Pavel Kuka a Renata Dlouhá: Rozchod po 25 letech!

Čtvrtstoletí spolu žili na »psí knížku« a roztrhali ji. Bývalá sporťačka Renata Dlouhá (51) potvrdila rozchod s fotbalovou legendou Pavlem Kukou (54).

„Je pravda, že se naše cesty rozdělily. Byli jsme spolu pětadvacet let, loni jsme se rozešli. Důvody si nechám pro sebe, ale byl to klidný rozchod a s Pavlem jsme zůstali přátelé. Je to skvělý chlap a vycházíme spolu dobře,“ řekla serveru express.cz bývalá někdejší moderátorka Renata.

S tím skvělým chlapem mají dospělé děti, dceru Anetu a syna Tomáše, nikdy se nevzali a už se asi nevezmou. Renata Dlouhá dnes učí na základce ve vísce u Prahy. Pavel Kuka si chodí zahrát fotbal, hokej, a golf a údajně se kolem něj točí mladá, pohledná slečna…