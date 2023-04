Šéf Sparty Křetínský byl i za videorozhodčím Berkou: Přešlápl hned dvakrát!

Místo aby si dal něco dobrého k jídlu, vyrazil o poločase zápasu Sparta – Brno (3:1) majitel letenského klubu na »kolečko« za rozhodčími. Daniel Křetínský (47) byl nejen v jejich kabině, ale i za Ondřejem Berkou, který dělal VAR. Disciplinárka prohřešky šéfovi Sparty patrně zítra sečte.

Videorozhodčí sídlí v přenosovém voze, a pokud se někdo chce dobrat toho, jak bylo o sporné situaci rozhodováno, je logické se ptát kromě hlavního i jeho. „Přesně tak to pojal i Daniel Křetínský a ještě v poločase promluvil také s Berkou od videa,“ uvedl zdroj Blesku. Tím samozřejmě během jedné přestávky udělal šéf Sparty hned dva přešlapy. Byť o jeho návštěvě u Berky není v zápisu ani slovo.

Tlak zabral?

Takové vysvětlování během rozehraného zápasu je samozřejmě nepřípustné, byť se tázal slušně, vytvořil tím na sudí nepatřičný tlak. Následně logicky po sociálních sítích kolují spekulace, že posouzení ofsajdu při třetí brance Sparty ve druhé půli už bylo tímto ovlivněno... Trefa Wiesnera podle mínění Blesku padla z ofsajdu – stejně jako první gól Brna, který dal Řezníček.

V reálu byly oba góly uznány a komise rozhodčích označila tyto situace za hraniční, proto podle ní bylo správné do verdiktu od videa nezasahovat... Teď si představte, že by se jen zlomek z tohoto dění udál při derby, které se bude hrát už 15. dubna. To by byla mela!

Sparta - Brno: Gól neuznán! Čvančara dostal míč za čáru, podle sudího od ruky. Opravdu? Video se připravuje ...

Chyby a zmar u videa

Jak se zrodila legenda o ruce útočníka Čvančary, kvůli které neplatil gól Sparty z 39. minuty utkání s Brnem? Sudí na hřišti rozhodli, že ruka byla, a gól neuznali. VAR Berka si se situací nevěděl rady (viz přepis komunikace). Ovšem komise rozhodčích řekla, že branka měla platit. Čímž se zdánlivě zpronevěřila »zákonu«, že verdikt vyřčený z trávníku má zůstat, pokud není jednoznačně prokázáno, že šlo o chybu.

Vysvětlování je složité. „Tady bylo základní chybou už to, že asistent Kříž ruku signalizoval. Patrně ji zaměnil za odraz od Čvančarova obličeje, prostě se spletl,“ říká náš zdroj podrobně seznámený s děním. Asistentova »jistota« spustila zmatky. Hlavní Radina na něj dal. Berka to u videa zkoumal, ruku neodhalil.

Ale Radinu, ačkoliv ten se netajil tím, že rozhodující moment neviděl, ani nezavolal k videu. To měl udělat! Výsledkem byl neuznaný gól. „Jenže když kvůli ruce neuznáme gól, tak ta ruka prostě musí být někde vidět. Což tady žádný záběr neprokázal,“ vysvětluje zdroj Blesku, proč komise označila daný verdikt za chybný. Gól měl platit.

Ze zveřejněné komunikace sudích k Čvančarově »ruce«: