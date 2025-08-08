Předplatné

Artis – Zbrojovka 2:2. Brněnské derby bez vítěze. Příbram srazila Ústí, dramatické výhry béček

Kapitán Zbrojovky Stanislav Hofmann odkopává míč z pokutového území svého týmu
Kapitán Zbrojovky Stanislav Hofmann odkopává míč z pokutového území svého týmuZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Denis Granečný ze Zbrojovky v derby proti Artisu
Fotbalisté Artisu Brno slaví branku Quadriho Adedirana v utkání proti Zbrojovce
Fanoušci Zbrojovky Brno v duelu proti Artisu
Trenér Artisu Brno Jiří Chytrý v derby proti Zbrojovce
Kapitán Zbrojovky Stanislav Hofmann slaví branku do sítě Artisu v brněnském derby
Asistent Zbrojovky Pavel Zavadil v duelu proti Artisu
Záložník Zbrojovky Patrik Žitný si kryje míč před Quadri Adediranem z Artisu
26
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Brněnské derby rozhodně diváky nezklamalo. Vyprodané ochozy sledovaly čtyřgólovou přestřelku mezi Zbrojovkou a Artisem. Oba ambiciózní celky se dělí o body po remíze 2:2. Tři body si připsala rezerva Sparty, která porazila Kroměříž 1:0. Dramatické přestřelky prožily oba zbylé rezervní týmy. Slavia B získala tři body v Prostějově po divoké výhře 3:2. Stejným výsledkem skončil duel béčka Baníku proti Táborsku. Za domácí z penalty selhal v 89. minutě Jakub Hora, o minutu později z pokutového kopu rozhodli hosté zásluhou sedmnáctiletého Jakuba Piry, který zároveň zkompletoval hattrick. Bezbranková remíza vzešla ze souboje Dynama České Budějovice a Vlašimi. První body po návratu do druhé ligy oslavila Příbram, která si doma vyšlápla na dalšího nováčka z Ústí nad Labem a zvítězila 2:1. Remízou 1:1 skončil duel Chrudimi a Jihlavy.

Artis, který byl dnes na společném stadionu obou brněnských celků jako domácí tým, se ujal vedení už v osmé minutě. Otrísalovu střelu tečoval do sítě Adediran a mohl oslavit premiérovou trefu po letním příchodu do klubu.

Radost mu ale vydržela jen čtvrthodinu, než srovnal ranou z dálky Rymarenko. Bleskový obrat navíc dokonal záhy stoper Hofmann. Kapitán Zbrojovky se prosadil po rohovém kopu a zaznamenal už třetí gól v sezoně. Artis přesto srovnal, v 62. minutě se pohotovým volejem trefil Pospíšil. Jeho tým bodoval po dvou porážkách.

V utkání Příbram - Ústí nad Labem padly všechny góly v závěru první půle. Domácím zařídili náskok Řezníček s Antwim, v nastavení snížil Kott. Středočeši bodovali poprvé v sezoně.

Na třetí místo se posunula stále neporažená Ostrava B, která zvládla přestřelku na hřišti Táborska. Hattrickem se blýskl útočník Pira, své gólové představení završil v nastavení z pokutového kopu a stanovil konečné skóre 3:2.

Kroměříž v premiéře nového trenéra Kříže podlehla 0:1 rezervě pražské Sparty. Domácím zařídil výhru ve 12. minutě Schánělec, jenž zakončil brejk po chybě v rozehrávce soupeře. Nováček nebodoval ani na čtvrtý pokus v ročníku.

Dnes se odehrálo hned sedm utkání 5. kola, v sobotu už je na programu jen dohrávka Opava - Žižkov. V dalších zápasech Chrudim hrála 1:1 s Jihlavou, Prostějov podlehl 2:3 Slavii B a České Budějovice hrály bez gólů s Vlašimí.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
10Detail
LIVE
00Detail
LIVE
11Detail
LIVE
23Detail
LIVE
23Detail
LIVE
22Detail
LIVE
21Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno541016:513
2Ústí540113:612
3Baník B431011:410
4Opava43107:210
5Slavia B530211:69
6Táborsko53029:69
7Žižkov43017:49
8Jihlava52127:67
9Sparta B52032:76
10Vlašim51137:84
11Prostějov51135:64
12Chrudim41127:94
13Artis41124:114
14Příbram51045:133
15Č. Budějovice50233:132
16Kroměříž40043:110
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů