Artis – Zbrojovka 2:2. Brněnské derby bez vítěze. Příbram srazila Ústí, dramatické výhry béček
Brněnské derby rozhodně diváky nezklamalo. Vyprodané ochozy sledovaly čtyřgólovou přestřelku mezi Zbrojovkou a Artisem. Oba ambiciózní celky se dělí o body po remíze 2:2. Tři body si připsala rezerva Sparty, která porazila Kroměříž 1:0. Dramatické přestřelky prožily oba zbylé rezervní týmy. Slavia B získala tři body v Prostějově po divoké výhře 3:2. Stejným výsledkem skončil duel béčka Baníku proti Táborsku. Za domácí z penalty selhal v 89. minutě Jakub Hora, o minutu později z pokutového kopu rozhodli hosté zásluhou sedmnáctiletého Jakuba Piry, který zároveň zkompletoval hattrick. Bezbranková remíza vzešla ze souboje Dynama České Budějovice a Vlašimi. První body po návratu do druhé ligy oslavila Příbram, která si doma vyšlápla na dalšího nováčka z Ústí nad Labem a zvítězila 2:1. Remízou 1:1 skončil duel Chrudimi a Jihlavy.
Artis, který byl dnes na společném stadionu obou brněnských celků jako domácí tým, se ujal vedení už v osmé minutě. Otrísalovu střelu tečoval do sítě Adediran a mohl oslavit premiérovou trefu po letním příchodu do klubu.
Radost mu ale vydržela jen čtvrthodinu, než srovnal ranou z dálky Rymarenko. Bleskový obrat navíc dokonal záhy stoper Hofmann. Kapitán Zbrojovky se prosadil po rohovém kopu a zaznamenal už třetí gól v sezoně. Artis přesto srovnal, v 62. minutě se pohotovým volejem trefil Pospíšil. Jeho tým bodoval po dvou porážkách.
V utkání Příbram - Ústí nad Labem padly všechny góly v závěru první půle. Domácím zařídili náskok Řezníček s Antwim, v nastavení snížil Kott. Středočeši bodovali poprvé v sezoně.
Na třetí místo se posunula stále neporažená Ostrava B, která zvládla přestřelku na hřišti Táborska. Hattrickem se blýskl útočník Pira, své gólové představení završil v nastavení z pokutového kopu a stanovil konečné skóre 3:2.
Kroměříž v premiéře nového trenéra Kříže podlehla 0:1 rezervě pražské Sparty. Domácím zařídil výhru ve 12. minutě Schánělec, jenž zakončil brejk po chybě v rozehrávce soupeře. Nováček nebodoval ani na čtvrtý pokus v ročníku.
Dnes se odehrálo hned sedm utkání 5. kola, v sobotu už je na programu jen dohrávka Opava - Žižkov. V dalších zápasech Chrudim hrála 1:1 s Jihlavou, Prostějov podlehl 2:3 Slavii B a České Budějovice hrály bez gólů s Vlašimí.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|5
|4
|1
|0
|16:5
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|4
Opava
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|5
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|6
Táborsko
|5
|3
|0
|2
|9:6
|9
|7
Žižkov
|4
|3
|0
|1
|7:4
|9
|8
Jihlava
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|11
Prostějov
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|12
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|13
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|14
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|15
Č. Budějovice
|5
|0
|2
|3
|3:13
|2
|16
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup