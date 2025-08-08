Vrána našel hnízdo: Linköping je druhý domov. Klauzule o NHL? Ano, ale má to háček
Po ledě se proháněl s dvaceti kumpány v tréninkovém dresu české reprezentace. Zatímco ostatní co nevidět vyrazí na další sezonu do zámoří, Jakub Vrána bude pokračovat ve Švédsku. Po deseti letech se vrací do Linköpingu. „Jsem nadšený, moc se těším. Je to můj druhý domov,“ řekl deníku Sport 29letý útočník, který sehrál přes 400 zápasů v NHL. Jeho comeback se stal přestupovou bombou. Sám ví, jak těžká ho čeká výzva.
Poslední tři sezony měl hodně těžké. Teď míří do hnízda v jižním Švédsku, odkud se rozletěl do velkého hokeje. Z možností, které se nabízely, je Linköping nejlepší místo pro restart, aby se znovu našel a srovnal. Herně i psychicky. S klubem podepsal na dva roky.
„Linköping mám rád, vyrůstal jsem tam. Nechci se svazovat vnějšími věcmi ani myšlenkami, že bych mohl být jinde. Chci ze sebe dostat to nejlepší, abych co nejvíc pomohl týmu. I já sám od sebe čekám hodně,“ pravil Vrána.
V NHL působil devět sezon, s Washingtonem získal Stanley Cup, hrál ještě za Detroit, St. Louis a Nashville. Dohoda se švédským klubem neobsahuje klauzuli o možnosti odejít do NHL během sezony v případě, že o něj bude v zámoří zájem. Uvolněn by byl až po ní.
„Smlouva je daná. Ztratit hráče během sezony je složitější než po ní. Pokud přijde nabídka z NHL, musí taky dávat smysl, což by znamenalo jednocestný kontrakt. Abych věděl, že budu hrát,“ řekl.
O Vránu se zajímala Sparta, ze Švédska vedle Linköpingu taky Brynäs a velké švýcarské kluby jako Curych. Jenže to by znamenalo krok do neznáma. Linköping zná a klub byl vstřícný. Uzavřel s ním dvouletou smlouvou, jak si Vrána přál.
„Mám šanci víc pomoct týmu. Pokud bude úspěch první rok, dá se na něj navázat. Nemusím taky začínat někde odznova, můžu se vrátit takzvaně domů. V Linköpingu znám hodně lidí, mám tam kamarády. Třeba kondiční trenér je Sebastian Karlsson, se kterým jsem hrál. Vím, že se mi bude vracet spousta věcí. Dělá se mi husina, když o tom mluvím,“ vyprávěl útočník.
Připravený, aby odvedl co nejlepší výkon
Může dostat roli, jakou potřebuje, mezi „svými“ znovu nakopnout kariéru. Linköping nemá tak vysoké ambice jako další uchazeč Brynäs, které naposledy postoupilo do finále švédské ligy a před novou sezonou výrazně zbrojilo. Ale staronový Vránův tým taky posílil.
„Co jsem se bavil s generálním manažerem a trenérem, přišel výborný obránce Lennström a spousta dalších. Ty Rattie měl pár dobrých sezon, Robin Kovacs taky. Mají dost šikovných beků. Tým se musí ještě doladit, sezona začíná za měsíc a něco. Já se soustředím, abych přiletěl připravený a odvedl co nejlepší výkon,“ popisoval Vrána.
V plánu měl ještě jeden trénink v Říčanech, příští čtvrtek už by chtěl být v Linköpingu na přípravném zápase. „Nevím, jestli budu hrát, ale chci ho minimálně vidět a pak se připojit k týmu. Těším se moc. Čeká mě první sezona, co budu zpátky. Vím, že návrat bude náročný. Deset let jsem nehrál v Evropě. Zároveň mám sám od sebe očekávání, která bych chtěl naplnit. Vím, že je to velká výzva,“ dodal český snajpr.