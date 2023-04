Kvitová na poslední chvíli odstoupila z turnaje ve Stuttgartu: Vzdala se »poršáka« za 3 mega!

Petro, to jsem já, Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo za tři miliony, co umí zrychlit z 0 na 100 km/h za 2,8 vteřiny. Moc by nám to spolu slušelo… Tak tohle sladké vábení musela odpinknout z mysli tenistka Petra Kvitová (33). Oblíbený turnaj ve Stuttgartu bude letos bez ní.