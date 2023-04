Šampionka Kvitová hledá díru v tenisovém kalendáři a Blesku prozradila… Kdy sfoukne svatbu?

Aprílové počasí si po triumfálním návratu z Miami s tenistkou Petrou Kvitovou (33) zašpásovalo. „Je teprve březen… Už je duben, že jo?“ opravila se holka na vdávání z Fulneku.

No jo, čas letí jako bláznivý a tohle není apríl: Kvitová od roku 2009 nasbírala na okruhu WTA 30 titulů a vydělala 780 milionů korun (před zdaněním).

Dort ke kulatinám

Veškeré Petřino bohatství však skrývá šperk, který se leskl včera spolu se slušivým stříbrným topíkem a trofejí – vyrobenou skláři v Novém Boru – za triumf na prestižním floridském podniku.

„To víte, že se těším na svatbu. Už se to blíží,“ řekla česká šampionka exkluzivně pro Blesk se zářivým úsměvem, než v domovském TK Sparta ve Stromovce mocným dechem uhasila 30 svíček k tenisovým kulatinám. Ale kdy vlastně sfoukne veselku se svým trenérem Jiřím Vaňkem (44)?

V chrámu v bílém

Velikonoce stráví doma, pak vyrazí autem bez snoubence na turnaj do Stuttgartu. Pro obřad se nabízí třeba londýnský chrám, kde Kvitová zvítězila v letech 2011 a 2014 a kde byla loni požádána o ruku. Beztak se na kurtu nosí bílé šaty, hostina by se mohla podávat na wimbledonském talíři a jako dezert by svatebčané ochutnali vyhlášené jahody se smetanou…

„Vás to strašně zajímá, co?“ rozesmála se při dotazu na další plány a případný konec kariéry. „Upřímně sama nevím, co a jak bude. Tahle trofej toho moc nezmění. Až se něco bude dít, tak se to určitě dozvíte," mrkla »Kvitka«.