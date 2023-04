Ruská tenisová hvězda Kuzněcovová: Útok na Kvitovou a celé Česko!

Triumfální. Přesně takové bylo představení Petry Kvitové (33) na turnaji v Miami, který opanovala. Během něj se ale mimo sport zaměřila také na politickou stránku věci, konkrétně na neúčast Rusů a Bělorusů na loňském Wimbledonu, kterou ocenila. Právě tohle se stalo trnem v oku bývalé světové dvojce Světlaně Kuzněcovové (37), která českou tenistku nešetřila.

„Můj postoj je samozřejmě stále jasný, jsem proti válce a více mi záleží na lidech a hráčích z Ukrajiny. Oceňuji, že Wimbledon to měl loni těžké, když se nedávaly body kvůli tomu, že tam Rusové a Bělorusové nehráli,“ nechala se Kvitová slyšet na tiskovce v USA. Podle názoru dvojnásobné wimbledonské šampionky by tenisté ze zemí, které už více než rok okupují Ukrajinu, neměli hrát ani na nadcházející olympiádě v Paříži, která se uskuteční za rok. Dle jejich slov jsou tu olympijské hry proto, že lidé nechtějí na světě válku. „Takže to mi dělá starost. A opravdu jsem ocenila, když je Wimbledon loni nepozval,“ dodala.

Její prohlášení ale pořádně naštvalo Světlanu Kuzněcovovou, bývalou ruskou tenistku, která kritiku označila za propagandu. „Je evidentní, že Češi jsou vůči Rusům velmi zaujatí. Na celém světě panuje propaganda a rusofóbie. Jsem toho názoru, že hráči by z toho měli být vynecháni. Měli by prostě jen hrát tenis,“ citovala bývalou světovou dvojku zahraniční média.

„Pochopila bych, kdyby tenis hráli politici. ATP a WTA se ale snaží tento sport držet dál od politiky,“ dodala. To ale nebylo z její strany vše. „Pokud bychom měli toto téma začít řešit, pojďme si povídat o všech válkách, které se odehrály během téměř celého moderního období v různých zemích, a o jejich důsledcích pro sport. Tenisté politice nerozumí, já jí nerozumím, kolegové z reprezentace ji nechápou, tak proč je s tím spojovat?“ ptala se na závěr.

Kuzněcovová sice tvrdí, že by se sportovci neměli vyjadřovat k ruské okupaci na Ukrajině, ale nezmínila jeden podstatný detail. Totiž to, že například taková krajanka Anastasia Gasanovová (23) válečné zločiny Rusů schvaluje, přičemž si ještě velice necitlivě rýpla do těžce zkoušeného národu. „Bůh Ukrajincům nenadělil mozek,“ prohlásila v minulosti. Dost podstatný rozdíl oproti slovům Kvitové.