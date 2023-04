Vémola lítá v obřím maléru: Hrozí mu tři roky vězení! Co provedl?

Nedávno slavil vítězný návrat do klece, ale dost možná se do ní opět vrátí, nicméně ne do té oktagonové. Bijec MMA Karlos »Terminátor« Vémola (37) totiž čelí závažnému obvinění. Podle informací webu eXtra.cz byl obviněný z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Kvůli tomu bylo proti němu zahájeno trestní stíhání.