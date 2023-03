Vémola přiznává: Tlak je strašnej. Může prohra ohrozit odvetu s Attilou?

Pokud se ohlédneme za největšími turnaji bojových sportů posledních let v Česku, většinou v nich figuruje Karlos Vémola. Někteří ho zbožňují, jiní zatracují, ale obě skupiny si nenechají ujít jeho další zápas. Letos se bude do boje vracet po deseti měsících a zdravotních trablech. Proto je pod mimořádným tlakem. „A nikdy se nestane, že by to člověku bylo jedno, nebo že by si na to začal zvykat,“ říká Vémola pro iSport. A co teprve, kdyby v některé z blížících se bitev neuspěl? Dojde i tak na odvetu s Attilou?

Rok s Karlosem Vémolou. Tak lze mluvit o letošku s ohledem na největší MMA galavečery, které nás ještě čekají. Za měsíc se v Liberci popasuje s Alem Matavaem z Americké Samoy, jenž by pro něj neměl být těžkou překážkou. O další měsíc později se znovu popasuje s rivalem Patrikem Kinclem. A to je souboj, na který se čekalo bezmála pět let. Emoce jsou vyostřené nejen mezi oběma bojovníky, ale i mezi tábory jejich podporovatelů.

Nejenže se do sebe ostře opřeli na tiskové konferenci Oktagon Time, ale i diváci dávají rádi najevo hlasitě svůj názor. Když byl například na turnaji Oktagon 40 v Ostravě zmíněn Vémola během přestávky, hala bučela. O chvíli později dorazil do Ostravar arény osobně, a zanedlouho k němu vedla dlouhá fronta žadatelů o společnou fotku.

Zvýšený zájem o duel nesmiřitelných s sebou nese samozřejmě i zvýšený tlak, což přiznává i sám Terminátor. „Myslím, že při každém mém zápase je vytvářenej obrovskej tlak. Lidi občas říkají, že si na to člověk musí zvyknout. Ale na tohle se nedá zvyknout, protože každý další turnaj je větší a větší a stejně tak ten tlak je větší a větší,“ přiznává Vémola. „A nikdy se nestane, že by to člověku bylo jedno, nebo že by si na to začal zvykat. Myslím, že mezi ty, co by o tom mohli mluvit, patří třeba Petr ‚Píno‘ Ondruš. Toho ten tlak sežral hrozně. Permoníci mu lítali v hlavě. Stejně tak třeba Milan Ďatelinka, toho to taky semlelo, nebyl na něco podobného připravený. Podobně to bylo s Babou Jagou (Václav Mikulášek). Ten taky říkal, že ho to úplně sežralo. Kamkoliv šel, všichni se ho ptali na náš zápas.“

Všechny zmíněné soupeře Karlos Vémola dokázal v následném souboji porazit už v prvním kole.

„Takže tlak je to strašnej, tihle to zažili a dokážou si představit, jaký to je. A já to zažívám každý zápas. Ne občas. Každej zápas zažívám tenhle neuvěřitelněj tlak, kdy se mě někteří lidi snaží shodit, že to nedokážu.“

KARLOS SHOW: Rytmus v roli promotéra odvety Végh vs. Vémola Video se připravuje ...

O tíze životního zápasu

Vémola ale v několika vyjádřeních přiznal, že pro něj právě Kincl bude představovat velmi nebezpečného soupeře. „On je chytrej jak liška. Za mě je to nejlepší zápasník veltrové váhy, kterého v Česku máme (souboj bude ve střední divizi). Rozhodně ho nepodceňuju. Přece jen jsem s ním tři kola v kleci byl a nebyl jsem ho schopen ukončit,“ uvedl sedmatřicetiletý bijec ve videorozhovoru pro iSport.

To je také hlavní důvod, proč chtěl zápasit ještě předtím v Liberci s Matavaem. A v tomto jeho jednání chápe i Petr Kníže, legendární český zápasník a trenér. „Souboj s Patrikem je těžká záležitost. Pro Karlose je proto určitě dobrý se rozzápasit. Protože má za sebou dlouhou pauzu, zdravotní problémy. Takže z tohohle pohledu jsem na straně Karlose, že by si měl dát fight před tímhle těžkým titulákem,“ vyjádřil bojovník s přezdívkou Monster pochopení pro postup Vémoly.

V čem ale Kníže pochopení pro Vémolu nemá, je jeho chuť stihnout v tomto roce celkem čtyři až pět zápasů. Po souboji s Matavaem a Kinclem by chtěl totiž Terminátor nastoupit nejlépe i v létě na turnaji na pražské Štvanici, poté by rád bojoval i na další akci Oktagonu v Německu a na konci roku ho čeká již ohlášená odveta s Attilou Véghem.

Podle respektovaného trenéra je to však vlastně bláznovství. „Upřímně, já osobně bych to vidět nechtěl. Samozřejmě, že Karlosovi přeju každou zápasovou zkušenost a výhru, ale aby si dal v jednom roce odvetu s Kinclem a potom ještě odvetu s Attilkou, to si myslím, že je hodně velký sousto i pro něj,“ uvedl Kníže. „Vím, jaká je jeho životní cesta. Chápu, že by chtěl napravit zápas s Attilou, ale… Když se podívám, co se mu v poslední době stalo, v jakých byl zdravotních problémech. Mohl i klidně odejít, bylo to fakt vážné. Dokážete si představit, že budete jednou nohou nad hrobem, a za půl roku půjdete zápasit s Kinclem a za další půlrok s Attilou? Já úplně ne.“

Zkušený zápasník a kouč si nemyslí, že se lze dostat do optimální kondice, takzvaně životní formy, více jak jednou ročně. „O tom jsem přesvědčený. Když totiž směřujete k jednomu cíli a po krůčcích se posouváte ve všech oblastech, tak výkonnost dostanete na maximum jednou do roka. A potom je třeba delší prostor na regeneraci. Možná to člověk zvládne dvakrát za rok, když je mladý, ale věkem se taková schopnost zhoršuje,“ upozornil Kníže.

Kníže hodnotí pyramidu Oktagonu: Divím se, že si Kincl vybral Karlose Video se připravuje ...

Vémolovo nastavení

Ač tento rok bude pro Vémolu mimořádně náročný, věří v absolutní úspěch. „Ty největší vzory, co na světě kdy byly, vždycky říkaly: ‚Nejprve musíte věřit sami sobě. Protože, když nevěříte sami v sebe, proč by ve vás měli věřit ostatní? Ale když vám ostatní nevěří, tak je to jedno. Hlavně, když věříte sami sobě. Ten, kdo dokáže tenhle tlak zvládnout, tak potom vítězí,“ říká odhodlaně Vémola, který aktuálně trénuje v Německu.

„Teď se na mě vyvíjí strašnej tlak ze všech stran před zápasem s Kinclem, ale já ho ustávám, jako jsem ustál všechno předtím. A jako předtím mi nakonec zvedali ruku nad hlavu, tak i v tomto případě to tak bude. Protože ten tlak ustojím, nepolevím a úplně všechny zničím. A nebudu je ničit mediálně, jako se oni snaží ničit mě, nějakými spory, hádkami a kauzami. Tohle na mě neplatí. Mě to akorát motivuje k lepším výkonům, k lepší přípravě. 20. května v O2 areně to vše skončí. A moc se na to těším,“ konstatuje rázně bojovník.

Végh s odvetou počítá

Vémola má ale před sebou opravdu velké výzvy. Co by se stalo, kdyby pro něj některá z letošních met skončila neúspěchem? „Já nad tímhle ‚kdyby‘ nepřemýšlím. Ale samozřejmě, že by mi to začalo vrtat v hlavě… Jsem stoprocentně přesvědčený, že Kincla porazím, udělám pro to množný i nemožný. Ale kdyby, měl bych v hlavě: Jak bych mohl mít v sobě takovou troufalost, drzost, kdybych nebyl schopen porazit Kincla, vyzývat Attilu Végha,“ rozpovídal se Vémola v iSport Fightu.

Jinak to ale vidí sám slovenský rival. „Myslím si, že kdyby Karlos prohrál, ať už s Matavaem nebo Kinclem, tak to vůbec nic neznamená. Protože odveta je náš zápas, na který by to nemělo vliv. Já jsem před naším prvním společným soubojem měl prohru, a taky to nic neznamenalo,“ reaguje na hypotetickou situaci Végh. „Prostě jsem měl přerušenou vítěznou šňůru a šel do Zápasu století. Ale samozřejmě, že kdyby Karlos všechny předešlé duely vyhrál, bude to o to větší věc. Pokud se mu to nepodaří, tak to však neznamená, že odveta nebude. Je to souboj o nás dvou. A to je vše.“

I podle promotérů Oktagonu česko-slovenskou odvetu Vémolovy předešlé zápasy neohrozí, ať už by dopadly jakkoliv. „Myslím, že to nebude mít velký vliv na odvetu s Attilou. Jednak proto, že jedna prohra by prostě nesmazala to, kým Karlos je. Jeho historii… Angličané proto mají to správné slovo ‚legacy‘. Karlos sebou zkrátka nese všechno, co už dokázal, čeho dosáhl. Jedna prohra to případně nesmaže. Nestal by se pak méně legitimním v zápase s Attilou, protože je zkrátka tak skvělý bojovník,“ říká Pavol Neruda, slovenský šéf organizace.

„Karlos je opravdu úkaz na naší scéně, špičkový bojovník. Byl první v UFC, má neuvěřitelnou šňůru vítězství, když si odmyslíme tu prohru s Attilou, tak je to opravdu šílená šňůra výher. A také to, jak hýbe společností, to vše z něj dělá žijící legendu. A vidět jeho zápasy naživo, to je něco, na co budou lidi i jednou vzpomínat, až přestane zápasit. Budou si říkat, že ho ještě viděli bojovat. Jako je to teď třeba s Mikem Tysonem. Případná prohra s Patrikem Kinclem by na tom nic nezměnila. Prohra Attily před Zápasem století taky tomu souboji nic neubrala. Odveta Attily s Karlosem je tak něčím, co chce vidět každý sportovní fanoušek.“