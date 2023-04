Vémola: Byl jsem jak buldozer. Ať si Kincl myslí, že jsem na tom špatně

Vítězství v čase 3.18 prvního kola. Karlos Vémola soupeře Ala Matavaa nekompromisně uškrtil. Předtím ale schytal několik tvrdých ran a chvíli se mohlo zdát, že se mu návrat do klece nevydaří, jak si přál. Jeho souboj na turnaji Oktagon 41 tak bude rozhodně na delší dobu předmětem diskusí, jak na tom Terminátor vlastně je. Úplně jasno bude po odvetě s Patrikem Kinclem. „Říkají, že jsem na tom špatně. Tak ať si to myslí. Ať si to myslí i Kincl. Já vám v O2 areně ukážu, jak na tom jsem,“ vzkazuje sedmatřicetiletý bojovník.

Máte za sebou zápas po dlouhé pauze. Jak jste se svým výkonem spokojený?

„Jsem samozřejmě spokojenej, ale už teď vím, ještě, než to rozebereme s trenéry, že jsem udělal pár chyb. Nechal jsem se strhnout davem, šel jsem za každou cenu, přitom mi trenéři říkali: ‚Když ti to napoprvé vyjde, nechoď do toho zbrkle, počkej si.‘ A já si nepočkal. Mě ten dav táhl dopředu. Šel jsem jako buldozer, vlak dopředu za každou cenu. Mohl jsem malinko pomaleji, mohl jsem počkat, nemusel jsem tam sežrat dva tři údery. Ale na druhou stranu, aspoň jsem vyzkoušel, že hlava ještě drží. On stopětikilový Matavao, si myslím, že má bombu a že se trefit umí.“

Ano, můžete být spokojený se svou bradou.

„Takovou bombu Kincl mít určitě nebude. Takže ho přejedu jak vlak.“

Váš zápas s Matavaem určitě bude vzbuzovat různé diskuze, jestli byl Matavao v tak formě, nebo naopak, jestli vy nejste ve špatné. Co byste k tomu už teď řekl? Přece jen se čekalo, že vás soupeř neohrozí…

„Nevím, jestli jsem na tom hůř, když jsem vyhrál. Myslím, že to je obrovská pochvala pro mě, když jsem vyhrál za tři minuty totální dominancí, ale lidi říkají, že jste na tom špatně. (usmívá se) Měl jsem i zápasy, které jsem jel třeba patnáct minut a lidi mě chválili. A najednou, když někoho porazím za tři minuty, říkají, že jsem na tom špatně. Tak ať si to myslí. Ať si to myslí i Kincl. Já vám v O2 areně ukážu, jak na tom jsem nebo nejsem.“

Máte pro vašeho příštího soupeře Patrika Kincla nějaký vzkaz?

„Myslím, že on sleduje každý můj krok. On o mně ví věci, který ani já nevím. Je můj největší fanoušek. On sleduje všechno, na instáči každý můj pohyb. S kým jsem mluvil, kde jsem byl. On ví úplně všechno. Teď všeho nechal a už teď stresuje, co se bude dít. Nechme ho si myslet, že jsem udělal pár chyb. Nechme ho si myslet, že nebudu ve formě. On to pozná a moc dobře ví, že v květnu v O2 areně budu. Možná si ještě malinko myslel, že tam třeba nenastoupím. Teď už vidí, že nastoupím. Teď už vidí, že to myslím vážně. A teď už mu jde psychika velice rychle dolů.“

Poprvé jste měl na místě v hale své děti z Anglie. Co to pro vás znamenalo?

„Další tlak. Ale to bychom tady mohli být do rána, jaký tlaky já si na sebe dávám. Vždycky se je snažím stupňovat. Bojoval jsem před vyprodanou libereckou arenou. Sedm a půl tisíce lidí, to je tlak. Ještě si sem poprvé přivezu své děti. To je tlak. Slíbil jsem trenérovi, který měl včera narozeniny, že tenhle zápas ukončím submisí, aby dostal dárek k narozeninám.“

Diváci v hale jásali, někteří i bučeli. Máte nějaký vzkaz pro fanoušky?

„Že děkuju za tuhle obrovskou atmosféru. A děkuju i fanouškům Patrika Kincla, protože na jedné straně jeho fanoušci trochu bučeli, ale potom když jsem oznámil, že půjdu s Attilou Véghem, a proto musím Patrika Kincla porazit, tak všichni fandili a je vidět, že všichni chtějí ten zápas vidět. I fanoušci Patrika Kincla chtějí vidět mě s Attilou Véghem. A aby se ten zápas stal, tak musím porazit tu malou tlustou sedmdesát sedmičku. Nemůžu být tak drzej, abych vyzýval někoho jako je šampion Attila Végh, když nejsem schopnej porazit tohohle malýho člověka. Takže já ho porazím, a pak bude zápas s Attilou Véghem. A viděl jsem, že i Kinclovi fandové ten zápas chtějí vidět.“