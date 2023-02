Ondruš bojoval s Vémolou i Kinclem: Myslím, že jejich odveta nebude

Na konci roku 2018 ukončil MMA kariéru. Bylo to po prohře s Patrikem Kinclem, s nímž Petr Ondruš bojoval o možnost odvety s Karlosem Vémolou. Zvítězil tehdy současný šampion střední váhy Oktagonu, ale na druhý duel s Terminátorem stále čeká. Nyní je na obzoru s termínem 20. května v O2 areně. Ondruš je ale k tomu, že na velký souboj číslo dvě přece jen dojde, skeptický. „Proč by chtěli sesadit krále? Nechat ho sesadit, když ho vlastně potřebujou a on taky potřebuje zápasit, ale nepotřebuje prohrávat,“ říká soupeř obou rivalů.

Bylo, nebylo… Respektive bude, nebude? Když organizace Oktagon oznámila, že se Karlos Vémola ještě před odvetou s Patrikem Kinclem představí v dubnu na turnaji v Liberci, neskrýval šampion střední váhy pochyby nad tím, jestli k druhému střetu s velkým rivalem vůbec dojde. Podobně to vidí i Petr Ondruš, který se v minulosti střetl s oběma bojovníky.

„Myslím si, že Patrik je jediný, kdo ho může… Nechci říct umlčet, ale důstojně porazit,“ říká legendární bijec, který už ukončil kariéru. „Protože Karlos má takový svůj funkční styl, kterej funguje téměř na všechny. Ale myslím, že Patrik ho má tak dobře nastudovaného, což i Karlos moc dobře ví. A nechci říct, že se toho obává, to asi ne, ale je otázka, jestli on má proč to ještě dělat. On je prostě král a král je v Oktagonu jenom jeden, že jo?“

Právě Ondruš byl u toho, když se MMA poprvé představilo v O2 areně. Došlo k tomu 7. prosince 2017 na akci XFN 6. Tehdy nastoupil ve finálové bitvě právě proti českému Terminátorovi a prohrál na škrcení jen deset sekund před koncem prvního kola.

„Takže můj názor je takovej… Proč by chtěli sesadit krále? Nechat ho sesadit, když ho vlastně potřebujou a on taky potřebuje zápasit, ale nepotřebuje prohrávat. Takže za mě, byť to lidi možná slyší neradi, si myslím, že ten zápas nebude,“ konstatuje jasně Ondruš.

Další témata rozhovoru:

zlomená ruka v souboji s polskou legendou

proč je velkou událostí premiéra KSW v Česku

o atmosféře před zlomovým zápasem s Karlosem Vémolou

proč není fackovaná bojový sport

o kontroverzním kulturistovi Filipu Grznárovi v MMA

jak se odchází do zápasnického důchodu

proč nedojde na comeback