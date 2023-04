Vémolova Lela: Udělal změnu, nikdo si nevšiml. Věděla jsem, že vyhraje

V plné hale liberecké arény při zápase Karlose Vémoly nechyběla samozřejmě ani jeho manželka Lela. Ač byl souboj Terminátora s Alem Matavaem napínavější, než se čekalo, ona prý nezapochybovala o vítězství. „Vnímal ten dav, vnímal, co se děje, takže jsem věřila, že to bude dobré,“ uvedla v krátkém rozhovoru. Navíc prozradila, co populární bojovník změnil před nástupem do boje.

Váš partner vyhrál. Bylo drama zápas sledovat, že?

„Nebylo to drama, já jsem věděla, že vyhraje. Kdyby to nedal, tak to snad musím dát za něj. (směje se) No ne, mám radost, čekala jsem, že to tak dopadne.“

Ale přece jenom několik tvrdých úderů Karlos Vémola inkasoval…

„Ano, ale já jsem věděla, že on si to pak vynutí jiným způsobem. On vnímal ten dav, vnímal, co se děje, takže jsem věřila, že to bude dobré.“

Dá se asi i říct, že si mohl alespoň ověřit, že má ještě pevnou bradu, že?

„Určitě. A tentokrát navíc udělal velkou změnu. Ptala jsem se i před zápasem našich přátel, jestli si na něm něčeho všimli, když jsme přišli do arény. Nikdo nevěděl. Tak jsem prozradila, že se oholil. Jinak vždy chodil do zápasu zarostlý. Udělal změnu. A říká se, že když člověk udělá nějakou změnu, přináší to štěstí. Je to tady.“

Ano, on vlastně vždy chodil do zápasu s vousy jako hokejisté.

„Přesně tak.“

Jak se teď po zápase cítíte vy?

„Super, mám opravdu radost. Neděli trávíme s dětmi. Ale od pondělí to zase začne a Karlos se bude připravovat na další zápas. Takže musím ještě měsíc odtrpět (usmívá se), a potom už to bude super.“

Poprvé dorazily na jeho zápas děti z Anglie. Jak to prožívaly?

„Měly z toho opravdu velký zážitek, ohromně se na to těšily. Mám radost, že konečně mohly být součástí toho, co jejich táta dělá celý život, na co je hrdý a na co mohou být hrdé i jeho děti.“