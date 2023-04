SESTŘIHY: Palát pečetil výhru Devils, Toronto jde do trháku

Útočník New York Rangers Mika Zibanejad dává ránu Timu Meierovi z New Jersey • Reuters

Útočník New jersey Ondřej Palát se pokouší dostihnout a obrat o puk Adama Foxe z New York Rangers • Reuters

Série 1. kola play off NHL se pozvolna blíží svému rozuzlení. O srovnání se úspěšně pokoušeli hokejisté New Jersey, kteří vybrakovali Madison Square Garden 3:1 a srovnali stav série na 2:2. Do prázdné branky pečetil výhru hostů Ondřej Palát.. Naopak brankář Vítek Vaněček zůstal jen na střídačce. Toronto Maple Leafs, za které hraje David Kämpf, se v bitvě proti Tampě Bay přiblížili k postupu do dalšího kola výhrou 5:4 po prodloužení, což se povedlo i Vegas proti Winnipegu.