Expartnerka Markéta o Janktově průšvihu: Teď se pravda ukazuje

Neplatil alimenty na synka Davídka (3). Soudili se, rozešli se v listopadu 2021. Nechoval se k ní vždycky jako džentlmen. Plivání, ponižování, hrozba fyzickým napadením...

Tak se Markéta Ottomanská (31) svěřovala o přetěžkém soužití s Jakubem Janktem (27) na sociálních sítích i v rozhovorech. Jankto z toho vycházel jako, řekněme, složitý člověk. Markéta mu přesto poradila, aby přiznal homosexualitu, a ani teď ho úplně nezatratila.

Markéto, co říkáte na Jakubův řidičský malér?

„Nejsem úplně zasvěcená a nezlobte se, ale moc se k tomu nechci vyjadřovat. Mám na starosti syna a to je pro mě priorita. Kuba má své těžké období, které potřebuje překonat. Znám nějaké podrobnosti, ale věřím, že se k tomu časem vyjádří on sám. Loni jsem o něm něco sdílela a za tím si stojím. Teď se pravda postupně ukazuje. Takže to je celé.“

Měla jste někdy pocit, že bere drogy?

„Jak říkám, nebudu se k tomu vyjadřovat, dokud Kuba sám nebude sdílet, o co se jedná a co se s ním děje. Je to citlivá věc. Teď je důležité, aby on byl v pohodě a aby mohl fungovat jako otec."