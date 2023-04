Tati, přijeď, ale bez Clary! Piqué dostal od synů jasnou podmínku

Uplynulo už několik týdnů od chvíle, kdy si Shakira (46) i s dětmi zabalila kufry a po rozchodu s fotbalistou Gerardem Piquém (36) se odstěhovala z Barcelony do Miami. Tam by ráda začala novou životní etapu. Bývalý reprezentant Španělska má tak o dost těžší kontakt se syny Milanem (10) a Sashou (8), kteří si navíc stanovili jasná pravidla ohledně setkávání!

Když se začal Gerard Piqué za zády Shakiry scházet s mladou Španělkou Clarou Chiou Martiovou (23) asi ani nepomýšlel na všechny možné následky. Teď se musí vypořádat s odloučením od synů, kteří se svou mámou odletěli do Ameriky, kde také po Velikonocích měli nastoupit do školy.

Ještě před samotným odletem se Gerard se Shakirou dohodli, že zatímco zpěvačce bude připadat 70 procent péče o děti, Piquému »pouze« zbylých 30 procent. Během svátků a prázdnin se tento poměr přesouvá opačně a více času si nárokuje záletný fotbalista. Aktuálně má tedy na syny nárok vždy 10 dní v měsíci. Jenže aby se s Milanem a Sashou mohl vidět, musí urazit pořádnou štreku z Barcelony do Miami. A synové si navíc údajně stanovili drsné pravidlo. Jeho milovaná Clara musí zůstat doma!

Novinář Jordi Martin toto tvrzení pustil do světa v show »Intrusos«. „Nechceme s Clarou být. Prosíme tě, nechceme s ní trávit těch deset dní, které s námi budeš v Americe,“ oznámily prý Piquému děti, které si stanovily podmínku, že je má bývalý kapitán Barcelony v Miami navštěvovat bez své milé. Žurnalista navíc tvrdí, že děti tento postoj pravděpodobně zaujaly především kvůli tomu, že viděly utrpení, jakým si Shakira za celý rok prošla.

Složitý transport Shakiřina otce

Podle Martina je navíc dohoda mezi Shakirou a Piquému taková, že pokud by se fotbalista přestěhoval do Miami, rozdělí se péče mezi syny na 50 procent pro každého rodiče. Pravděpodobnost, že by svůj život přesouval z milovaného Španělska a dotáhl už tak nenáviděnou Claru do neznámého prostředí se ale momentálně nejeví příliš reálně.

Shakira už má naopak stěhování za sebou. Katalánskou metropoli opustila začátkem dubna poté, co ji od Gerardova otce přišla písemná výzva k opuštění domů, ve kterém ještě před pár měsíci žila i s Piquém. Zpěvačka vzápětí zahájila přesun do Ameriky, což znamenalo těžkosti především pro jejího tatínka Williama Mebaraka (91), který kvůli pokročilému věku potřebuje speciální lékařskou péči. Ze Španělska ho proto transportovala letecká záchranka.