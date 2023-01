Neříkejte jí babička! Shakira prý drsně vyškolila syny ohledně Piquého matky

Vtipy o tchyni teď pro Shakiru (45) dostaly nový rozměr. Kolumbijská zpěvačka po provalené nevěře nejspíš nemůže přijít na jméno nejen samotnému záletníkovi Piquému (35), ale ani jeho matce Montserrat Bernabeuové (60). Tu ostatně dost krutě vytrestala...

Slavná hudebnice po rozchodu s bývalým španělským reprezentantem dala několikrát najevo, že vztahy s jeho matkou nejsou ideální. Nikdo ale nejspíš nechápal, jak zlé to mezi ženami je, dokud The Sun nepřišel s informací o tom, že do »války« jsou zaplateni už i Shakiřini synové Milan (10) a Sasha (7).

Dětem totiž údajně měla Shakira zakázat, aby Piquého matku označovali za babičku a tímto způsobem ji oslovovali. Skoro se teď zdá, že stavění čarodějnice na balkon a stavební úpravy včetně stavění obrovské zdi mezi domem, kde žije zpěvačka, a sousední vilou Piquého rodičů, jsou oproti této citlivé věci vlastně malichernost.

Web přitom tvrdí, že lékařka Montserrat Bernabeuová a její manžel, advokát Joan Piqué Rovira (63), během vztahové krize svého syna chtěli pomoci s tím, aby se Gerard se Shakirou usmířili a dali mezi sebou vše dopořádku.

Zpěvačka s libanonskými kořeny jim ale může nejspíš vyčítat jinou věc. Nedávno totiž vyšlo najevo, že Piqué si před rozchodem tahal svou novou lásku domů minimálně dlouhých 10 měsíců. Mladinké Claře Chii Martiové (23) dovolil například používat venkovní bazén, na který má fotbalistova matka poměrně slušný výhled ze své haciendy.

Vše se tak může jevit, jakože Montserrat nevěru svého syna dlouho kryla. Nedávno navíc paparazzi načapali Piquého po boku vysmátých rodičů a své nové partnerky, jak si společně vyrazili na procházku. Rychlé začlenění nové milenky do rodiny nejspíš Shakira taky zrovna moc neocení...