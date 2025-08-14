Fotbalové přestupy ONLINE: Další posila Liverpoolu! Za mladíka zaplatí přes 700 milionů
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 14. srpna 2025
Anglického mistra FC Liverpool posílí talentovaný italský obránce Giovanni Leoni. Osmnáctiletý stoper přijde na Anfield z Parmy za 26 milionů liber (739 milionů korun), uvedla BBC. Dohodu klubů potvrdil trenér Liverpoolu Arne Slot. Leoni, který měří 195 centimetrů, má za sebou první sezonu v nejvyšší soutěži. Za Parmu odehrál v uplynulém ročníku Serie A 17 zápasů. V defenzivě Liverpoolu by měl v budoucnu nahradit francouzského reprezentanta Ibrahimu Konatého, který má smlouvu už jen na rok.
Slavia podle belgických a norských médií sleduje norského záložníka Huga Vetlesena z Brugg, což potvrzují i informace iSportu. Pokud by přestup vyšel, mohlo by se jednat o historicky nejdražší přestup do české ligy. VÍCE čtěte ZDE<<<
Transfer Ondřeje Kričfalušiho do Monzy se komplikuje. Jednadvacetiletý defenzivní univerzál se z Teplic vrátil do Slavie, které patří, ale nehraje. Podle informací iSportu z posledních dnů jednání nebrzdí Pražané, ale italská strana, které vše trvá a nereaguje akčně, jak se původně očekávalo. Důvodem je složitý proces změny majetnické struktury, neboť klub by měli převzít Američané. Řeší se závazky a podobné věci.
Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík to na sociální síti X potvrdil: „Vyšli jsme vstříc hráči a jeho agentuře a řídíme se jejich přáním. Prioritním zájmem pro ně je přestup do zahraničí, bohužel jimi vybraný klub mění majitele a celý transfer se zkomplikoval.“
Tím vybraným klubem je právě Monza. Zájem o Kričfalušiho je však podle redakčních zdrojů i jinde v Itálii, ve druhé německé Bundeslize či v Beneluxu. Eminentní interes pořád jeví i Slovan Liberec.
Pohádková výplata, štědré bonusy i možnost zahrát si s hvězdným Cristianem Ronaldem? Tomu se těžko odolává. Slovenský fotbalista Dávid Hancko měl takovou nabídku od saúdskoarabského al-Nassru na stole. Ba co víc, vše už bylo domluvené jak s hráčem, tak s jeho tehdejším zaměstnavatelem – Feyenoordem Rotterdam. Jenže pak celá dohoda padla. Proč? A jak se zrodil Hanckův přestup do Atlétika Madrid? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 13. srpna 2025
Sparta si pojistila šest hráčů svého B-týmu. Kontrakt s letenským klubem prodloužili krajní obránce či záložník Vojtěch Novák, reprezentant Albánie do 21 let Enes Osmani, mladší bratr Lukáš Penxy hostujícího v Jablonci Ondřej Penxa, brankář Pedro Antonio Rodriguez Cuesta a záložník Arsen Vitarigov. První profesionální smlouvu podepsal polský rodák Filip KacperKaczmarek.
Leverkusen pokračuje v přestavbě kádru a momentálně pracuje na příchodu nového hráče do středu obrany, kde přišel o zkušeného Jonathana Taha. Novým spoluhráčem Patrika Schicka, českého útočníka, by se mohl stát stoper Loic Badé ze Sevilly. Vedení Bayeru se podle informací novináře Floriana Plettenberga už dohodlo s 25letým Francouzem na osobních podmínkách. Nyní je třeba dotáhnout jednání mezi kluby. „Jsou v plném proudu,“ napsal renomovaný žurnalista na sociální síti X.
Český gólman Antonín Kinský nezmění v tomto přestupovém období adresu a zůstane v londýnském Tottenhamu. Byť se spekulovalo v minulých týdnech o možném odchodu na hostování do francouzského Lille. Kluby však o tom vůbec nejednaly.
„Podle mě má před sebou skvělou budoucnost a je jasné, že tuto sezonu bude hráčem Tottenhamu,“ řekl nový trenér londýnského klubu Thomas Frank. Kinský, jenž přestoupil do Anglie letos v lednu, absolvoval s týmem celou letní přípravu. „Je velmi dobrý brankář, jsem s ním spokojený,“ přikývnul Frank. „Máme k dispozici tři dobré gólmany, mezi kterými byla minulou sezonu velmi dobrá konkurence,“ pokračoval. Kinský na jaře zasáhl do deseti soutěžních zápasů. Tottenham hraje ve středu evropský Superpohár proti PSG.
Bournemouth dva dny před úvodním utkáním sezony proti mistrovskému Liverpoolu posílil obránce Bafodé Diakité z Lille. Čtyřiadvacetiletý stoper v anglickém týmu podepsal pětiletou smlouvu, podle médií je druhým nejdražším hráčem klubové historie.
Německý fotbalový reprezentant Malick Thiaw přestoupil z AC Milán do Newcastlu United. Anglický klub podle médií za čtyřiadvacetiletého obránce zaplatil 30 milionů liber (přes 851 milionů korun), dalších 4,6 milionu liber (130 milionů korun) mohou činit bonusy pro italský celek.
Do Milána přišel Thiaw v roce 2022 ze Schalke 04 za devět milionů eur (220 milionů eur). Pro Newcastle, který si pátým místem v Premier League zajistil účast v Lize mistrů, je třetí letní posilou po křídelním hráči Anthonym Elangovi z Nottinghamu a brankáři Aaronu Ramsdaleovi ze Southamptonu.
Zprávy ze dne 12. srpna 2025
Španělský mistr Evropy Álvaro Morata mění potřetí během roku dres, v příští sezoně bude hrát v italské fotbalové lize za Como. Dvaatřicetiletý fotbalový útočník bude v desátém klubu uplynulé sezony Serie A hostovat z AC Milán, přičemž Como má na konci příštího ročníku povinnost změnit jeho působení na přestup.
Morata přišel do AC Milán po dvouletém působení v Atléticu Madrid loni v létě, letošní jaro pak strávil na hostování v Galatasarayi. Šestaosmdesátinásobný španělský reprezentant hrál v minulosti také za Real Madrid, Juventus či Chelsea.
Fotbalista Adam Karabec odešel z pražské Sparty na roční hostování do Lyonu. Dohoda zahrnuje opci na přestup.
Dvaadvacetiletý Karabec strávil minulou sezonu na hostování v Hamburku, jemuž pomohl k návratu do bundesligy. Slavný klub z přístavního města ale opci na sparťanského odchovance nevyužil. V Lyonu doplní záložníka Pavla Šulce, který minulý týden přestoupil z Plzně.
Václav Černý by mohl následovat jiného českého reprezentanta Davida Juráska do Besiktase Istanbul. Turecký klub má podle tamních médií o sedmadvacetiletého křídelního hráče velký zájem a je ochoten za něj zaplatit Wolfsburgu zhruba osm milionů eur (téměř 196 milionů korun). Černý absolvoval letní přípravu s Wolfsburgem, kam se vrátil po úspěšném ročním hostování ve skotských Rangers.
Novým spoluhráčem českého útočníka Patrika Schicka v Leverkusenu se stal nizozemský křídelník Ernest Poku. Německý vicemistr získal jednadvacetiletého fotbalistu z Alkmaaru a podepsal s ním smlouvu na pět let. Podle médií za něj zaplatil kolem deseti milionů eur (téměř 245 milionů korun).
Poku má nahradit krajana Jeremieho Frimponga, který odešel do Liverpoolu. V nizozemské lize odehrál za Alkmaar 49 zápasů a dal tři góly. S nizozemskou jednadvacítkou došel do semifinále na červnovém mistrovství Evropy na Slovensku, kde mu naměřili rychlost 35,3 km/h a stal se nejrychlejším hráčem turnaje.
Fotbalisty Paris Saint-Germain posílil ukrajinský obránce Ilja Zabarnyj. Vítěz Ligy mistrů zaplatil za dvaadvacetiletého stopera Bournemouthu 63 milionů eur (1,5 miliardy korun). Zabarnyj podepsal smlouvu na pět let.
Přestupová částka z něj dělá druhého nejdražšího ukrajinského fotbalistu všech dob. Více stál jen útočník Mychajlo Mudryk, kterého koupila Chelsea v roce 2023 ze Šachtaru Doněck za 70 milionů eur (1,7 miliardy korun).
Další velká přestupová sága léta se možná blíží ke konci. Manchester City podle zahraničních médií v posledních hodinách začal šlapat do hvězdy Realu Madrid Rodryga. Klub z hlavního města Španělska má požadovat sumu okolo 100 milionů euro (téměř 2,5 miliardy korun). Dlouholetý hráč Realu býval v tomto přestupovém okně spojován i s Arsenalem či Liverpoolem. A Cityzens se k brazilskému křídelníkovi hodlají posunout i za použití vlastních zdrojů.
Zároveň totiž jednají s Tottenhamem o prodeji Savinha, který na Etihad Stadium hraje teprve rok. Před rokem za něj City vysázeli partnerskému Troyes částku kolem 25 milionu eur, nyní mají po Spurs požadovat 70 milionů. „Kohouti“ už poslali do Manchesteru nabídku přesahující 50 milionů, City ji sice zavrhli, transfer je ale na dobré cestě. Mimo Savinha touží Tottenham i po Eberechi Ezem, jenž je s Crystalem Palace čerstvým držitelem anglického Superpoháru.
A je tu třetí nabídka!PAOK se totiž nehodlá vzdát Christose Zafeirise, podle informací iSportu poslal do Edenu další značně vylepšenou nabídku, kterou bude Slavia i vzhledem k nastavení řeckého záložníka složitě odmítat. Zatím to šéf Jaroslav Tvrdík řeší tak, že chce dvaadvacetiletému středopolaři razantně vylepšit současnou smlouvu. Více čtěte ZDE>>>
Slavia řeší odchod Ondřeje Kričfalušiho, Olomouc čeká na dalšího forvarda, Baník se může loučit s Matějem Šínem i Tomášem Rigem. A o Rafia Durosinmiho je zájem z Prahy. ZDE si projděte, jaké příchody a odchody se ještě v klubech Chance Ligy mohou dotáhnout>>>.
Zprávy ze dne 11. srpna 2025
PAOK Soluň šíleně touží po Christosi Zafeirisovi. Na adresu Slavie už poslala dvě opulentní nabídky, chystá třetí. Pro dynamického záložníka má připravenou ohromující smlouvu, kolik podle informací deníku Sport a webu iSport nabízí čtěte ZDE>>>
Italský brankář Gianluigi Donnarumma chybí v nominaci Paris St. Germain na středeční zápas o evropský fotbalový Superpohár proti Tottenhamu, uvedl list l'Équipe. Podle francouzského deníku i dalších médií úřadující vítěz Ligy mistrů dal šestadvacetiletému hvězdnému gólmanovi jasně najevo, že s ním už nepočítá.
O víkendu PSG angažoval Lucase Chevaliera z Lille, kterému za třiadvacetiletého brankáře zaplatil 40 milionů eur (978 milionů korun). Za vyšší částku v minulosti přestoupili jen čtyři gólmani. Donnarumma přišel do Paříže v roce 2021 poté, co byl vyhlášen nejlepším hráčem mistrovství Evropy, které Italové ovládli. Smlouvu má už jen na rok a nabídku na její prodloužení odmítl. V cestě za vítězstvím v Lize mistrů byl přitom pro klub z Paříže jedním z klíčových hráčů.
Italský mistr Evropy z roku 2021 Giacomo Raspadori přestoupil z Neapole do Atlética Madrid. Úřadující šampion fotbalové Serie A obdržel podle médií za pětadvacetiletého útočníka 22 milionů eur (přes 538 milionů korun), další čtyři miliony eur (98 milionů korun) může získat na bonusech. Raspadori podepsal s Atléticem smlouvu na pět let.
V dresu Neapole odehrál Raspadori tři sezony a ve 109 soutěžních zápasech dal 18 gólů. S týmem slavil mistrovský titul také v roce 2023. Předtím působil od mládežnických let v Sassuolu. V národním mužstvu má bilanci 40 utkání a devět branek.