Štěpánek bouří v lóži a počítá sety. Korda míří za tátou, ozvala se i sestra

Když kráčí na Laverův stadion chodbou, kde jsou zvěčněni bývalí šampioni, dotkne se dvou portrétů. Táty Petra a svého rádce Andre Agassiho. První vyhrál v Melbourne před čtvrt stoletím, druhý naposledy před dvaceti lety. A Sebastian Korda, momentálně 31. na žebříčku, se jim může vyrovnat. Poprvé v životě stanul dvaadvacetiletý mladík z Floridy v grandslamovém čtvrtfinále. Velký skalp Daniila Medveděva zaštítil ve čtvrtém kole triumfem nad vytáhlým Polákem Hubertem Hurkaczem 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (7) a do euforie dostal v Melbourne svého kouče Radka Štěpánka i přítelkyni Ivanu Nedvědovou.

Štěpánek se Kordy naplno ujal po loňském US Open. Od té chvíle vyhrál rodák z Bradentonu 19 z 25 utkání a zapsal tři finále na ATP. Vlastně se o Kordu starají dva Štěpánci – známější Radek a také Martin, už léta uznávaný trenér. Ten doprovázel Sebastiana na turnaji v Adelaide, kde si ve finále vytvořil mečbol na Novaka Djokoviče. Radek jmenovce vystřídal v Melbourne. A pořád se daří.

„Štěpec“ ve stejném žlutém tričku jako obléká Sebastian bouří v hráčově boxu. Po každém vyhraném míčku v koncovce s Hurkaczem vyskakoval ze sedačky, tu si ukázal na hlavu, aby jeho svěřenec zůstal mentálně silný. Pak zase divoce pumpoval rukama. V záběru televizních kamer byl skoro stejně jako samotní hráči. „Už jen 12 setů,“ psal Štěpánek deníku Sport a webu iSport.cz po triumfu nad Medveděvem. Po postupu do čtvrtfinále na gratulaci odpověděl smajlíkem s vyplazeným jazykem.

Tenhle americko-český tým nemá malé plány. „Na top 10 má Sebik určitě. Když se mu všechny věci sejdou a zůstane zdravý, jeho čas přijde dřív než později,“ předpovídal Štěpánek před měsícem, když se s Kordou juniorem připravovali na sezonu v Praze a on poprvé promluvil o nové kolaboraci. „Říkám tomu circle of life. Kruh života. Petr mi asi před deseti lety říkal: Třeba se stane, že jednou budeš trénovat mého syna. Dneska je to realita mého života,“ vyprávěl dvojnásobný daviscupový vítěz, nad jehož kariérou bděl Sebastianův otec.

On teď vrací, co dostal. A může si užívat kouzlo, které mají Kordovi v osudovém Melbourne. Táta tam vyhrál v roce 1998 svůj jediný grandslamový titul, nejstarší z jeho dětí Jessica pak v roce 2012 ovládla golfové Australian Open. Což se povedlo o sedm let později i Nelly.

Vlastně i Sebastian už je australským šampionem. V sezoně 2018 ovládl u řeky Yarry juniorku. Z předpokoje velkého tenisu teď dělá mílové kroky na nejblyštivější scéně. Vybojoval si zde první grandslamové čtvrtfinále kariéry a i v něm má velkou šanci. Vždyť narazí na Rusa Karena Chačanova, světovou dvacítku.

Radost má jistě i Andre Agassi. U něj v Las Vegas se před dvěma lety Sebastian stavil na předsezonním tréninkovém bloku, zahrál si i s jeho manželkou Steffi Grafovou. Od té doby jsou v čilém kontaktu, legendární Američan je neocenitelným rádcem.

Proto ani na něj nezapomíná, když kráčí chodbou na kurt. „Vždycky si s Andrem a tátou pomyslně plácnu, aby mi dodali energii. Vím, že jsou se mnou a že se dívají,“ popisoval s úsměvem po posledním mači Korda. V Americe sleduje jeho tažení celá rodina, jen sestra Nelly s obtížemi. Právě hraje golfové Masters u Orlanda, kde se jí reportéři otázali, co říká na bratrův výrok, že je i přes poslední úspěchy pořád nejhorším sportovcem v rodině. „Naopak, je ten nejlepší. Závidím mu jeho golfový švih, skvěle bruslí, jde mu golf i tenis,“ vzkazovala bráchovi.

Ještě devět setů a i on bude šampionem dospělého Australian Open, tak jak je to v geniální sportovní rodině běžné.