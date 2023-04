Šťastná manželka brankáře Saláka oznámila: ŠESTÉ dítě na cestě!

Pětičlenná hokejová lajna? Málo! Saša (36) a Míša (36) Salákovi oznámili, že čekají už šestého potomka. Možná rovnou brankáře po tátovi?.

Je to láska jako trám! Saša a Míša letos oslaví už 13. výročí svatby a za tu dobu stihli zplodit už pět dětí. Přestože mají za sebou i náročnější období, milují se pořád na maximum a důkazem je úžasná zpráva, kterou dnes Míša oznámila na svém instagramu.

"Rádi bychom vám prozradili naše jedno velké malé tajemství... Není na světě nic víc než láska, bez ní není život a bez ní by se taky už za pár týdnů nenarodil malý zázrak, který z nás udělá šestinásobné rodiče. BABY SALAK #6 on the way (v překladu malý Salák číslo šest na cestě, pozn. red.)," překvapila Míša, která se už v minulosti netajila tím, že miluje děti a zejména miminka a další by si ještě určitě přála.

Nastávající šestinásobná maminka dokonce prozradila pikantní podrobnosti. "Naše malé překvapení vzniklo na Sašovo narozeniny a termín porodu má na moje narozeniny! Tohle není náhoda. Ta naše láska musí být něco mezi nebem a zemí. Ne, že bych to nevěděla," napsala a úžasnou zprávu zakončila vyznáním svému Sašovi. Protože má bývalá reprezentační hvězda narozeniny 5. ledna, bude teď Míša začínat už pátý měsíc a mminko se má narodit na konci září.

S vynikajícím hokejovým brankářem, který se momentálně zřejmě rozhoduje, co bude s jeho kariérou dál, má Míša syny Frederika (11), Sebastiana (9) a nejmladšího Huga (1,5) a také dvě prostřední princezny Charlotte Miu (7) a Beatrice Annu (6).