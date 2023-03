Salákovi a jejich nádherné bydlení na Bali: Vila na prodej kvůli duchovi?!

Je libo dům duchů? Manželé Salákovi se možná jednoho takového budou zbavovat! Zdá se totiž, že do jejich luxusní vily na exotickém Bali, se nastěhovaly nadpřirozené síly. Nevěříte?

Ostrov bohů a démonů. Takovou přezdívku má oblíbená turistická oblast Bali, ve které to v poslední době žije. Nebo spíš nežije, když vezmeme v úvahu pradávnou tradici...

„Včera byl na Bali Nový rok, Nyepi, den ticha a klidu. Během tohoto svátku nesmí obyvatelé ani turisté vycházet z domu, protože se traduje, že nad ostrovem krouží zlí duchové. Pokud nikoho neuvidí, zase odletí pryč,“ vysvětlila Saláková na instagramu. Pověra také žádá, aby se po setmění nikde nesvítilo a ostrov vypadal vylidněn.

Kdybych nezažila, neuvěřím

V luxusní vile, kterou Saša s Míšou pronajímají, se ale pravděpodobně jeden takový zlý duch vyskytl! Tedy alespoň podle českých nájemnic, které se s historkou svěřily Salákové. „Kdybych neměla podobnou zkušenost z našeho posledního pobytu, asi bych úplně nevěřila,“ přiznala a začala popisovat, co jí ženy vyprávěly. „Ve dvě v noci někdo vejde do jednoho z našich pokojů, zatáhne závěsy, rozsvítí si a zamkne za sebou. Ráno v zamčeném pokoji nikdo není.“

Následně přidala duchařskou historku, která zahrnovala i její děti. „Předposlední den před odletem jsem měla s dětmi podobnou zkušenost. Okolo půlnoci na nás někdo ťukal na zeď, jako když ťuká člověk.“ Míša ležela sama se synem Hugem a bála se pohnout. Děti o patro níž utekly do pokoje za tátou, protože byly celé vyděšené. „Druhou, poslední noc jsem poprosila Sašu, jestli by si do pokoje k Hugovi nemohl lehnout on. Dopadlo to tak, že i on v noci klepání nevydržel a musel se jít vyspat jinam,“ zakončila polovička někdejšího brankáře Sparty.

Další setkání s tajemnem Míša rozhodně riskovat nehodlá. "Kdyby někdo chtěl tohle kouzelný místo s kouzelným kámošem, vila bude na prodej. A pokud jí neprodáme, vrátím se tam jen pod podmínkou, že se frajer rozhodne vydat o dům dál, třeba hned k sousedovi," má jasno.