Manželka brankáře Saláka přiznala plastiku: Nejlepší rozhodnutí!

Michaela Saláková patří k ženám, které si potrpí na dobrý vzhled. Přesto, že v očích veřejnosti působí žena bývalého brankáře Sparty dokonale, ona sama se sebou úplně spokojená nebyla a rozhodla se pro drobnou změnu. Jak ale fanouškům přiznala, pojila se s tím také pořádná muka!

Změny si na Salákové všimli sami fanoušci, kteří se jí zeptali, jestli nemá upravený nos. Zároveň se také pídili po důvodu. „Protože ten původní nebyl takový, se kterým bych byla spokojená. Jít na nos bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla udělat,“ vysvětlila svým sledujícím Míša, která má s hokejistou Alexandrem Salákem pět dětí.

Není tak divu, že fanoušky zajímalo také to, jak bylo o ratolesti postaráno ve chvíli, kdy Saláková potřebovala čas, aby se ji nos po operaci zahojil. „Měla jsem doma chůvu, takže jsem pár dní odpočívala a pak už fungovala normálně,“ prozradila Míša.

Nejhorší pro ni byly chvíle krátce po operaci. „Hojení je ok, nejhorší byla první noc. Tamponáda je pro mě šílená zkušenost, a to jsem ji měla jen do druhého dne. Neumím dýchat pusou. Naštěstí hned ráno mi ji vyndali. Jinak hojení v pohodě,“ pochvalovala si Salákova žena, která operaci podstoupila už v březnu, ale až nyní vypadá nos přesně tak, jak si představovala.