Pastrňák může po konci Bostonu v play-off přijet na MS: Nároďák, nebo svatba?!

Vaše bída, naše radost! Tuhle větu si mohou říkat čeští fanoušci po vyřazení Bostonu. Jenže nad účastí Davida Pastrňáka (26) a dalších pěti krajanů na MS visí obrovitý otazník.

Podškrábl astronomický kontrakt na 2 miliardy kaček, pomohl lámat rekordy klubové i celé NHL. Jenže to byla základní část. A jak s oblibou hokejisté říkají, play off je nová soutěž! »Pastovi« a spol. záhy skončila... V sérii proti Floridě sice Medvědi vedli 3:1 na zápasy, jenže poslední krok již udělat nedokázali. A to přitom ještě v poslední minutě rozhodujícího sedmého mače včera vedli – i díky trefám Davidů Pastrňáka s Krejčím! Florida ale při hře bez brankáře vyrovnala a šokující postup jí vystřelil v prodloužení Verhaeghe. „Byli jsme blízko, ale nedopadlo to. Je to zdrcující,“ soukal ze sebe »Pasta« nevěřícně.

V řešení

Trapas Bostonu je však dobrou zprávou pro reprezentaci. „Samozřejmě by bylo super, kdyby Boston vypadl,“ říkal s úsměvem generální manažer Martin Havlát před dvěma týdny. A když se teď přání stalo skutečností, hned od rána žhavil telefonní linky. „Martin už s trenéry řešil situaci ohledně Bostonu,“ pověděl na Havlátovu adresu jeho manažerský kolega Milan Hnilička. Na výslednou odpověď si ale v nároďáku počkají – první zprávy o účasti českých borců by měl Havlát tlumočit zítra.

Největší zájem má kouč Jalonen pochopitelně o Pastrňáka. Třetí nejproduktivnější hráč aktuální sezony NHL by měl být zdravý, velký problém by neměl být ani s pojištěním jeho obří smlouvy. Vidle do toho ovšem může hodit láska! »Pasta« totiž loni v létě požádal o ruku švédskou krásku Rebeccu. A znáte to rčení o svatbě – do roka a do dne. Pokud to tak snoubenci chtějí v klidu stihnout, přípravy na veselku si asi třítýdenním odloučením kvůli MS nebudou chtít komplikovat...

Tají to i maminka

Kdy budou mít »Pasta« s Rebeccou veselku? To je otázka, o níž mlží také Davidova maminka Marcela. „Až budou mít hezký čas na tuto nejkrásnější chvíli v životě, tak svatba proběhne,“ pověděla Blesku v březnu. Tehdy vyšlo na povrch to, o čem si nějaký ten pátek štěbetaly bostonské sýkorky – tedy, že mezi česko-švédským párem došlo k zasnoubení! „Hezky dlouho jim to vydrželo v tajnosti, co?“ culila se paní Marcela, o termínu svatby toho ale moc říct nechtěla. „Určitě to nebude ještě letos,“ mrkla na závěr šibalsky. V tom případě by účasti Pastrňáka na letošním MS zřejmě nic nebránilo!