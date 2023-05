Krejčí končil ve velkém stylu. A co mistrovství? Pokud pojede Pasta...

Rekordní sezona skončila v 9. minutě prodloužení sedmého zápasu prvního kola play off. Bostonu přitom chybělo málo, aby svou misi navzdory všem přemetům dotáhl k vítězství. Činili se především čeští hráči, David Krejčí se zaskvěl gólem a dvěma asistencemi. Bruins však prohráli s Floridou v nastavení 3:4. Jestli mělo být sedmé utkání série pro 37letého centra posledním zápasem v NHL, ukončil kariéru ve velkém stylu. A převládlo bolestné zklamání.

Kapitán Patrice Bergeron se objímal s každým ze spoluhráčů. Emoce projevil nejvíc při shledání s Bradem Marchandem a Davidem Krejčím, dvěma parťáky, s nimiž v roce 2011 pro Boston vybojoval Stanley Cup a ještě dvakrát postoupili s Bruins až do finále. Takhle se na ledě potkali nejspíš naposledy.

„Odkud jste to vzali?“ usmál se Krejčí už po nedělním rozbruslení, když byl přímo dotázán, zda by sedmý duel mohl být jeho posledním vystoupením v NHL. „Soustředím se jen na dnešní večer. Jsem vážně nadšený, že mám příležitost být tady, hrát sedmý zápas. Nic lepšího neznám. Takže myslím jenom na tohle,“ dodal.

Krejčí se potýkal se zraněním v horní části těla. Nastoupil do úvodních dvou zápasů play off, další dva vynechal a vrátil se při pátečním šestém duelu. „Věřím všem, kdo tady jsou. Víme, v čem můžeme být lepší. Pokud budu hrát, chci týmu pomoct, jak nejlíp dovedu,“ pravil. Bruins však svou misi nedotáhli. Nicméně znovu se ukázal jako muž velkých zápasů. Krejčího vyhlásili třetí hvězdou sedmého duelu, po střelci vítězné branky Carteru Verhaegheovi a dvougólovém obránci Brandonu Montourovi z Floridy.

Do Bostonu se vrátil Krejčí po zastávce v Olomouci. Podepsal roční kontrakt, stejně jako Bergeron. V 70 zápasech základní části si připsal 56 bodů (16+40) a prožil jednu ze svých nejlepších sezon. V polovině ledna sehrál v NHL svůj 1000. zápas. Dvěma asistencemi v sedmém duelu play off vylepšil ligový rekord NHL. Svou 11. a 12. nahrávkou překonal maxima Douga Gilmoura a Jaromíra Jágra, kteří mají shodně po deseti asistencích.

Je až s podivem, jakým způsobem Bruins sérii ztratili. Suveréni základní části byli největším favoritem na triumf ve Stanley Cupu. V sérii s Panthers, kteří do vyřazovacích bojů proklouzli v poslední chvíli, vedli už 3:1 na zápasy. Jenže pak třikrát za sebou zkolabovali. Pátý zápas ztratil Boston doma v prodloužení 3:4, v šestém vedl po polovině třetí třetiny 5:4, přesto prohrál 5:7. A když už se týmu v klíčovém duelu povedl parádní obrat z 0:2 na 3:2, situaci opět neustál.

Zatímco Bergeron sdělil, že svou budoucnost probere nejprve s rodinou a přáteli, v případě Krejčího leccos nasvědčuje tomu, že už je delší dobu rozhodnutý po 16 sezonách v NHL skončit. Jedině, že by ho zviklalo nedotažené poslání a chtěl to ještě sezonu zkusit. Když před rokem Bruins vypadli v úvodním kole po sedmi utkáních s Carolinou, odjeli Krejčí a David Pastrňák na mistrovství světa a pomohli českému týmu k návratu na stupně vítězů. Těsně po vyřazení s Floridou však nebylo vůbec jisté, zda budou mít chuť pokusit se o bronzové nebo ještě lepší repete.

S tak brzkým koncem nikdo nepočítal. Pokud jde o Krejčího, spíš to vypadalo, že nepojede. „Jedině, že by ho přemluvil Pasta, pokud pojede. Je to ještě hodně čerstvé,“ řekl pro iSport.cz zdroj, který má blízko k rodákovi ze Šternberku.

