Davida Pastrňáka čeká porcování medvěda: Ze 2 miliard uvidí sotva polovinu!

Kdo si počká, ten se dočká! Už to ví i David Pastrňák (26), který v Bostonu po dlouhém licitování podepsal osmiletou smlouvu na dvě miliardy korun. Na účet mu z nich ale přiteče necelá polovina!

»Pastův« americký agent J.P. Barry se činil vlastně už od loňského léta. Nejprve opatrně naťukával vedení Bostonu s tím, že české hvězdě po sezoně vyprší smlouva a bude si moci vybrat, kterému týmu se upíše. Od září pak jednání rozjel naplno a chvíli se éterem dokonce šířila zpráva, že Pastrňák bude nejbohatším hráčem v celé NHL.

Když se dlouho nic nedělo, fandové Bruins byli na prášky. Nakonec si ale mohli oddychnout. Manažer klubu Sweeney si nakonec s Barrym plácl na částce 90 milionů dolarů rozdělených nerovnoměrně do osmi let. V přepočtu na koruny to dělá 1,4 miliardy na platu a 590 milionů jako podpisový bonus – celkem tedy 1,99 miliardy Kč!

Součástí smlouvy je také klauzule o tom, že »Medvědi« svou hvězdu minimálně pět let nemůžou vyměnit. I to hrálo při podpisu velkou roli. Nejenže má David jistotu, že klub okolo něj buduje na ledě novou éru, ale dobrá zpráva je to také pro jeho peněženku. Ve státě Massachusetts, kde Boston leží, se platí relativně nízké daně – hned ve 22 dalších klubech by si finančně pohoršil!

Ráj svobody?

Tím se dostáváme k onomu »porcování Medvěda«. Na »Pastově« nové smlouvě si totiž smlsne, kdo může! Zhruba deset procent z částky během následujících osmi sezon pošle do fondů NHL, z nichž se hradí pojištění, speciální programy a další aktivity zámořské soutěže. Tři procenta pak obvykle spolknou agenti.

Zbylých 1,73 miliardy korun poté podléhá vysokému zdanění, a to i v »ráji svobody« – Spojených státech. Kromě zmíněného poplatku do lokální kasy bude Pastrňák danit i ve všech dalších státech, kam Boston přijede jako hostující celek. Nejvíc mu ale úřady seberou kvůli milionářské federální dani, jež činí 39,3 procenta. Suma sumárum, ze dvou miliard nakonec Davidovi přistane na účet »pouhých« 954 milionů kaček!

Kolik by bral jinde?

Přestoupit v rámci NHL? Nejde jen o změnu prostředí, spoluhráčů, ambic… Zasáhne to také peněženku hokejistů! Daně se totiž v Severní Americe platí tam, kde zaměstnanci vykonávají svá povolání, což samozřejmě platí i pro sportovce. A třeba kanadské úřady by Davida Pastrňáka strhly z kůže ještě víc!