Alonso randí se slavnou zpěvačkou? Legendární závodník přiživuje spekulace!

Vypadá to, že jeden z nejslavnějších závodníků Formule 1 Fernando Alonso (41) má co do činění s populární zpěvačkou Taylor Swiftovou (33). Alespoň to tak vypadá podle zahraničních informací z posledních týdnů, kdy měli ti dva spolu trávit čas. Dávalo by to smysl. Oba se nedávno stali single. Charismatický Španěl nyní navíc zveřejnil video, kde na hudební hvězdu odkazuje!