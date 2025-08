Holoubek po Baníku: Bod je málo, Rigo trefil nesmysl. Náhrada za Millu tento týden?

Remíza proti favoritovi může být cenná, ale měli jste víc šancí než soupeř. Jak jste nakonec spokojený s bodem?

„Měli jsme víc šancí a byli jsme údernější. Baník sice víc držel míč, ale na to my úplně hrát nechceme. Chtěli jsme být úspěšnější v koncovce a sahali jsme ke třem bodům blíž. Mrzí nás, že jsme nevyhráli, protože bod je málo a někde vzadu nás to bolí. Zároveň ale musíme ctít sílu Baníku a je to pro nás impuls do další práce.“

Pozitivní určitě je i první vstřelený gól v sezoně. Ulevilo se vám?

„Takhle jsem to úplně nevnímal. Vidím kluky v tréninku i v přípravných zápasech a vím, že góly dávat umí. Že to tam nějaký čas nepadá, není žádné drama. Samozřejmě, hraje se na góly a kdyby Namo (Namory Cissé) proměnil svou šanci v konci, mohli jsme dát i dva. U nás to ale nebude jen o gólech. Je to hodně o tom, jak dostat míč z obrany do útoku. Když budeme kvalitnější v tomhle ohledu, přijdou šance i góly.“

Branku vstřelil stoper Marios Pourzitidis, který se v tu chvíli ocitl v roli hrotového útočníka. Jde o nacvičenou situaci, nebo se tam ocitl spíš náhodou?

„Byla to spíš situační věc, ale klukům to nezakazujeme a chceme, aby podporovali útok. Vyplynulo to z momentu, kdy Mario viděl volný prostor a kluci to skvěle vyřešili. Za to jsem rád. Kdybychom některé situace řešili lépe, mohlo to být ještě zajímavější.“

V posledních dvou kolech jste hráli proti dvěma týmům, které hrají poháry, a nebýt skvělé trefy Tomáše Riga, nedostali byste ani gól. Našli jste už složení a strukturu, která může opravdu fungovat?

„Ty kráso… To byl nesmysl. Krásně trefené, skvělý gól. Matre (Rihards Matrevics) má přes dva metry a neměl šanci. Co se týče složení defenzivy: vycházíme z toho, co máme v kabině a co kluci umí. Pak se snažíme hráče zasadit do systému, který jim vyhovuje. Řešíme to den co den, týden co týden, abychom hráče dávali na pozice, které jim sedí a ukazovali dobrou výkonnost. Někdy se to daří víc, někdy méně. Ale souhlasím, že jsme defenzivně pevní, a to může být odrazový můstek do dalších zápasů. V dlouhodobé soutěži je defenziva velmi důležitá. Teď ještě musíme přidat i druhou polovinu – a dávat góly.“

Před pár dny tým opustil Kevin-Prince Milla, který přestoupil do Sparty. Jak to vypadá s hledáním náhrady na hrot útoku?

„Když tři dny před těžkým zápasem odejde takhle stěžejní útočník, tak to není lehké. Ale smekám klobouk před kluky, kteří ho nahradili. Zaslouží velké absolutorium. Pozici útočníka teď musíme řešit, protože tam aktuálně nemáme odpovídající náhradu. Doufám, že co nejdřív přivedeme někoho, kdo nám pomůže. Bez útočníka se hrát úplně nedá, a byl by to pro nás problém.“

Máte už někoho vyhlídnutého?

„My jsme tušili, že Kevina neudržíme a přišla za něj nabídka, kterou si nemůžeme dovolit odmítnout. Zároveň jsme ho tady nechtěli předržovat. Už jsme na tom tedy pracovali dopředu, ale není to jednoduché. Máme připravené dva útočníky a teď řešíme detaily, jak je sem dostat a ladíme smlouvy s agentem i s klubem. Makáme na tom intenzivně, Martin Hašek je v tomhle velmi pracovitý a důsledný, takže doufám, že to dopadne už během týdne.“

Na pravém wingbeku zase zaujal Samuel Isife. Jak hodnotíte jeho vstup do sezony?

„Za mě to od něj bylo spíš průměrné utkání. Umí zahrát mnohem lépe. První poločas byl slušný, ale ve druhém se trochu ztratil. Je to mladý kluk, který ještě před měsícem hrával za Vlašim. Jde o diamant, který se bude ještě obrušovat. Je tahový hráč a má velký rychlostní potenciál. Celý tým je plný mladých kluků a potřebují čas i trpělivost. Uvědomuju si, že výkony nebudou vždy optimální.“

V závěru střídal Martin Ambler. Šlo jen o křeč, nebo je tam i nějaké zranění?

„Byla to křeč a nebyl schopný pokračovat dál. To byl problém, tak jsme hned nasadili (Zlatana) Šehoviče a zvládli jsme to. Ambly jinak odehrál velmi slušný zápas. Hlavně běžecky a technicky se dostal na skvělou úroveň. Je potřeba tuhle úroveň udržet a ještě zlepšit, protože má velký potenciál a je velmi zajímavý krajní obránce pro celou ligu.“