Zlomený Artis. V klubu dál plýtvají časem. Derby jako poslední šance pro Chytrého?

Zvlášť když je už v pátek na programu vyhrocené derby se Zbrojovkou, která naopak start chytla fantasticky. Rozdíl mezi oběma rivaly není jen devět bodů v tabulce (Artis má k dobru dohrávku s Chrudimí). Diference je reálně mnohem větší. A to v procesu skladby a sehranosti kádru, soudržnosti mužstva, práce realizačního týmu a vůbec celého klubu, do něhož v posledních měsících razantně vstoupil (budoucí) nový většinový vlastník – miliardář Vojtěch Kačena. Miliony se pumpují na obou adresách plus minus s podobnou intenzitou, jenže slavnější brněnská značka daleko efektivněji hospodaří s časem.

Zatímco v Artisu jím plýtvají, ve Zbrojovce parta lidí kolem kouče Martina Svědíka (ano, on je hlavní tváří stejně jako předtím ve Slovácku) využívá každého týdne k systematické činnosti. V Kučerově ulici před sebou hrnou problémy už od zimy, kdy nové vedení zpackalo přestavbu kádru včetně obsazení trenérské pozice. Příchod Pavla Vrby a neuvážené angažování třicátníků se zajímavou historií, ovšem bez adekvátní výkonnosti (Málek, Pernica, Besedin, Hodžič), to byl promarněný půlrok a návrat do bodu nula. Tohle jde hodně za ředitelem Liborem Kleiblem, který si nezjistil aktuální stav kouče Vrby a dosadil ho do funkce.

Za pár týdnů přípravy ho vedení hekticky odvolávalo, ovšem nikdo žádnou zodpovědnost nevyvodil. Sezonu dojel starousedlík Milan Valachovič, přitom se vědělo, že dál pokračovat nebude. Nevyhovoval rostoucím ambicím… Další ztráta času.

Zbrojovka na to šla jinak

V tu dobu už na druhé straně města rozjížděl svou misi Svědík, za pochodu si chystal tým na léto. Během něj kádr doladil hráči, které dobře zná, některé z nich v nedávné minulosti vedl. I proto byla jejich aklimatizace kratší než u konkurence, kde se zaměřili i na cizince s nulovou zkušeností s českým prostředím (Kante, Dahman, Al-Braiki). Postupně z kabiny zmizela i většina zimních „posil“. Vyplatil se prakticky pouze špílmachr Martin Pospíšil, odstavený Olomoucí. Tým na hřišti nepůsobí jako TÝM.

Po třech odehraných zápasech má adept na postup chudé tři bodíky za šťastnou otočku na stadionu Slavie B. Výbuchy s dalšími dvěma soky, kteří by absolutně neměli být na úrovni Pospíšila a spol., jsou až děsivé. S něčím takovým nikdo nepočítal. Zní to možná krutě, ale o své místo se už musí bát kouč Chytrý, pro něhož je to první štace v roli hlavního v profi fotbale. Nad sebou má bratra Vlastimila, sportovního manažera. Ošemetná situace…

Anketa Postoupí Zbrojovka v této sezoně do nejvyšší soutěže? ANO NE Přihlásit se

Jenže ještě výš je cílevědomý podnikatel Fait, který chod klubu aktivně ovlivňuje. Jak daleko to nechá dojít? Tato sezona měla být průlomová, trpělivost u něj nebude nekonečná. České hokejky Artis měly výdrž, něco vydržely. Fotbalový Artis se jeví jako mnohem křehčí zboží, po kterém v regálu nesáhnete.

Aktuálně vůbec nesoupeří se Zbrojovkou, respektive ona s ním. Svědíkův výběr rychle získal náskok, který bude městský konkurent v sezoně těžko dohánět.

Páteční derby v Srbské ulici nicméně bude stát za to. V tom jarním v Líšni (1:4) de facto přišel o místo trenér Valachovič. Možná to teď bude poslední šance i pro Chytrého, bývalého asistenta Jaroslava Šilhavého u reprezentace Česka a Ománu.