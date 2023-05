Letenský bek Mejdr po testech na drogy: Naštvalo mě to. Vztahy ale ukazovat nehodlám

Nedalo mu to. Obvykle poněkud plachý obránce Sparty Jan Mejdr (27) se na sociální síti vyslovil k internetovým zkazkám, které ho očernily z užívání kokainu.

Podle svých slov první a také poslední vyjádření nahrál fotbalový bek v autě, krátce poté, co opustil zdravotnické zařízení, ve kterém se podrobil testu na návykové látky.

„Právě jsem byl ve Vojenské nemocnici na testech na drogy, což mi přijde úplně směšný, a kdyby mi to někdo řekl, tak bych tomu ani nevěřil. Každopádně je to tak, protože některé věci už zašly příliš daleko. To, že vás někdo považuje za homosexuála, že zpochybňuje vaši sexualitu, tak s tímhle jsem se už nějakým způsobem vyrovnal, ačkoliv mě překvapilo, kolik lidí je homofobních, ty zprávy nebyly úplně hezký,“ začal své důrazné vyprávění Mejdr s dovětkem, že jeho tvorba na YouTube ho naučila držet své soukromí pod pokličkou: „Toho se nadále budu držet, své vztahy sdílet nehodlám.“

V otázce návykových látek, z jejichž užívání fotbalového obránce nařkl web Ruik už si ale takový nadhled zachovat nedokázal. „Hodně mě ale naštvalo, že se o mě začalo povídat, že jsem feťák a že beru drogy, což mi přijde fakt přes čáru. Překvapuje mě, kolik lidí tomu ihned na základě debilního článku uvěřilo,“ pravil Mejdr ke kauze, v níž Sparta podala trestní oznámení.

Letenský hráč ve své instagramové zpovědi svému klubu poděkoval za postoj, který po zveřejnění daného článku zaujal. „Bude to mít následky,“ dodal Jan, který svým sledujícím vzápětí také ukázal, jaká vlna zloby se na něj snesla.