Sparta se brání proti drogovým pomluvám: Reakce a následky!

V pátek rozvířil české fotbalové vody portál ruik.cz článekem, který obvinil hned dva hráče současného kádru Sparty z problémů s drogami. Podle informací z „dvou na sobě nezávislých zdrojů z hráčova okolí“ se mělo jednat o Tomáše Čvančaru (22) a Jana Mejdra (27). To bylo letenským týmem dementováno a dokonce ve vzduchu visí trestní oznámení. Ke kauze se samozřejmě vyjádřila i řada osobností spjatých s tímto prostředím a samotný portál začali po skandálu opouštět někteří z redaktorů.

„Tento článek nemá s relevantní žurnalistickou prací absolutně nic společného. Vyvolal však nenávist a poškodil hráče i náš klub. On i hráči se musí a budou bránit právní cestou. Ke stejnému kroku budeme připraveni i kdykoli v budoucnosti,“ promluvil o výtvoru Davida Beňa ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík.

„Když se ke mně dostávaly informace o "problémech" ve Spartě, tak tomu nemělo cenu dávat velkou pozornost. Ta linka a propojování událostí? To bylo tak mimo, že ten, kdo lehce zná fungování ve fotbalovém prostředí, věděl, že je to fejk,“ měl o pofiderní kvalitě článku ihned jasno Jakub Podaný. Bývalý ligový fotbalista a aktuálně televizní expert má do fotbalového zákulisí vhled jako málokdo a nebojí se otvírat i nepříjemná témata.

„Kroky Sparty jsou správné a jednoznačně na místě. Je důležité chránit pověst hráčů, pokud jsou osočováni z nějakých nekalostí, když nejsou důkazy. To poškození ve veřejném prostoru je trvalé. Proto věřím, že pro mnoho senzacechtivých lidí to bude odstrašující příklad,“ doplnil Podaný.

Krátké zhodnocení si neodpustil ani bývalý zaměstnanec Sparty Lukáš Pečeně, který sice již v klubu delší dobu nepůsobí, ale své sympatie k němu rozhodně neskrývá. „Pro redaktora strašlivě tvrdá lekce, jak to může dopadnout, když si někdo bez potřebného zázemí, kontrolních mechanismů a znalostí hraje na novináře. Tvrdá lekce, ale spravedlivá,“ rozepsal svůj pohled na aktuální kroky klubu.

Problematický článek tak může sportovní web naprosto zničit. Během soboty se od jakékoliv další spolupráce distancovali dva z přispěvatelů a dá se předpokládat, že to zdaleka nebude konečná. Případné slibované trestní oznámení by zřejmě bylo posledním hřebíčkem do rakve.