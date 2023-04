Když je náročnosti až moc, vztah končí... Jak se rodil Koubkův konec v Hradci

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Na první pohled to vypadá jako překvapivá zvěst. Vždyť Miroslav Koubek pozvedl za dvě sezony fotbalový Hradec Králové mezi respektované členy prvoligového sdružení. Přilepil mu značku s nápisem: Nejnepříjemnější soupeř.

A teď najednou skončí ve chvíli, kdy Hradečtí chystají slávu v podobě otevření nové arény, a kdy zase - podle všeho - poměrně v klidu dovede mančaft k záchraně.

To se zdá v realitě klubu, který byl výsměšně, byť trefně, označován jako JOJO tým (málokterý celek toho zkrátka v posledních desetiletých tolik přeskákal z první ligy do druhé a zpět) jako rouhání. Plýtvání zdroji, řeklo by se.

Pojďme si však projít aktuální situaci.