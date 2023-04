„S“ v poháru: výhra s výhradami, respekt Bohemians a show Douděry

Video se připravuje ... V semifinále MOL Cupu se hrálo mimojiné o to, zda se ve finále českého poháru střetnou nesmiřitelní rivalové Sparta a Slavie. A podařilo se, i když zejména postup „sešívaných“ se nerodil lehce. Bohemians zdolali až 3:2 po prodloužení. Letenští zvládli duel s Českými Budějovicemi o poznání více v klidu, i když ani jejich výkon při výhře 2:0 nebyl perfektní. Co pražská „S“ ukázala?

Výhra ano, výhrady taktéž K hernímu projevu Sparty po reprezentační pauze lze mít řadu připomínek. Jedno jí však upřít nelze. Výsledkově šlape a dál z ní vyzařuje velká síla. Po Brnu jí pocítily i České Budějovice. Jejich skalp je pro Pražany už desátým soutěžním v řadě. Středeční semifinále proti Dynamu ovšem navzdory výsledku 2:0 žádná spanilá jízda nebyla. Hlavně první poločas byl od favorita dost syrový. Chyběl lepší pohyb i větší energetický vklad, což vedlo k mnoha nedorazům a nepřesnostem. „Myslím si, že to bylo o hlavě, nikoli únavou. Hráči jsou zvyklí hrát spoustu zápasů v různých soutěžích, byli dobře nachystaní. Nebyli jsme ale připravení na začátek, soupeř nám to hodně zkomplikoval, hrál s mnoha rotacemi ve středu pole a odvahou. My s tím měli problémy,“ uznal trenér Brian Priske. Blížící se trojboj derby – Slovácko – Plzeň, jenž přijde hned po nedělním testu v Pardubicích, bude ze strany rudých vyžadovat mnohem víc. Priske: Slavit nebudu, trofej zatím nemáme. Tuhle práci musíme dokončit PRVNÍ DOJEM: Spartu do finále dovedla pravá strana. Rotace? Řešení je pracovitost Video se připravuje ...

Dva góly, ale i dvě personální ztráty Je to mrzutost. Nepříjemná daň za postup do finále MOL Cupu. Středeční duel na Letné totiž nedohráli Jan Mejdr s Martinem Minčevem. První jmenovaný musel plac nuceně opustit už po pár minutách, Bulhar ho následoval po hodině hry. „U Mejdra to je horší, o jeho zdravotním stavu budeme vědět víc, až se na něj podívají doktoři. V případě Minčeva věřím, že to nebude nic vážného. Měl v posledních dnech nějaké problémy, ale myslím, že bude brzy v pořádku. Svou práci na hřišti odvedl, proto jsme ho vystřídali,“ vysvětlil Priske, jenž i s ohledem na ligu šetřil trio stabilních členů základní sestavy Ladislava Krejčího i Tomáše Čvančaru s Wiesnerem. Sám bych se vystřídal, usmál se Sadílek. Priske: Moc jsme chodili, po půli jsme to spravili Video se připravuje ...

Dynamo v červeném hávu Vyřazení z poháru mrzí. Ale popravdě, proti našlápnuté Spartě s ním z pozice outsidera možná trochu už dopředu počítáte. Proto trenér Tomáš Zápotočný emotivně řešil spíš jinou věc – vyloučení Martina Králika v nastaveném čase. „Jednoznačně nesmyslný zákrok,“ vyhrkl. Kapitán týmu tak navázal na sobotní ultra rychlou stopku Lukáše Havla ve Zlíně (1:5) a celkově přidal do jihočeské sbírky už devátou červenou v tomto soutěžním ročníku. „Jsem rozladěn. Interně si to vyhodnotíme. Dostal ji minulý zápas Havel, teď je to pohárový zápas, v lize hrajeme o život, o sestup… Tohle nejde. Jsem naštvaný jak na Havla, tak na Králika. Jsou to opory, nejzkušenější hráči,“ zlobil se Zápotočný. Těšit ho může aspoň výkon teprve osmnáctiletého stopera Ondřeje Čoudka, který za „trestance“ může v pohodě zaskočit. „Byl to asi náš nejlepší hráč,“ dodal trenér. Trenéři Českých Budějovic Marek Nikl a Tomáš Zápotočný během poháru na Spartě • Foto Pavel Mazáč / Sport

Klokani vteřinu od postupu Běžela už 97. minuta, Slavia zahrávala rohový kop, doufala v poslední šanci na vyrovnání a sudí Dalibor Černý by poté zřejmě zápas ihned ukončil. Bohemians měli v državě vedení 2:1, prakticky stáli u vchodových dveří do finále, ale… Všudybyl Lingr po vracečce Douděry do prázdné branky srovnal účty a šlo se do prodloužení. Šílené pro Slavii, ještě šílenější pro „klokany“. „Pokud má nastavení trvat pět minut, a hraje se sedm, podvědomě cítíte křivdu. Vždycky to tak je, pokud na hřišti padáte po hubě, odbráníte šest minut a nastavují se další dvě. Dostali jsme gól, budilo to emoce, ale zápas jsme si prohráli sami,“ férově přiznal trenér poražených Jaroslav Veselý. Veselý cítil křivdu, na tým je hrdý: Za tři týdny třeba Slavii připravíme o titul Trenér Bohemians Jaroslav Veselý v zápase poháru na Slavii • Foto Michal Beranek / Sport

Respekt Bohemians Ano, Bohemians byli v druhém poločase pod neúprosným tlakem Slavie, vlastně i v prodloužení, přesto si stále drželi vítěznou mentalitu. Nezmatkovali, nepropadali skepsi, kupa hráčů držela fyzicky, snažili se za každou cenu být organizovaní, pořád nepříjemní směrem dopředu s řadou nadstandardních individuálních výkonů. Plán málem vyšel dokonale. Zhruba takhle by se tuzemští outsideři měli proti Slavii prezentovat. Bohemians jsou prvním týmem v aktuální sezoně, který na domácí scéně dokázal v Edenu po devadesáti minutách remizovat. Byť to na postup nestačilo. „Ale máme navíc. Umíme hrát lépe, ale musí se to potkat. To znamená, že musíme být v topu, dokonale nachystaní, mít optimální kádr a ještě podat nadstandardní výkon. Z druhé strany je vidět, že procházíme vývojem,“ pochvaloval si Veselý. Smutní hráči Bohemians po prohře na Slavii • Foto Michal Beranek / Sport