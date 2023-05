Posila z NHL Chytil na skok v Česku: Rodiče, jídlo a kolony

Kdyby na MS v Rize dal tolik gólů, kolik si vzal s sebou hokejek, bude z Filipa Chytila (23) s 18 trefami nejlepší střelec turnaje. „Vím, co ve mně je. Potenciál mám,“ říká opora New York Rangers.

Potěšila vás pozvánka na šampionát?

„Jsem za to rád. S trenérem Jalonenem jsem měl perfektní rozhovor. I díky tomu jsem jel. I když se osobně tolik neznáme, první dojem byl skvělý.“



Jedete na čtvrté MS. Jste připraven na roli lídra?

„Po takové sezoně vím, co můžu nabídnout. V Rangers máme nabitý kádr a dokázal jsem rozhodovat zápasy ze třetí lajny.“



Jak se vám líbí česká sestava?

„Není tady tolik hráčů z NHL jako dřív, ale i ostatní kluci jsou výborní. Nemůžu se dočkat, až se pořádně poznáme.“



Co jste po příletu v Česku stihl?

„Vlastně jen vidět rodiče, dát si pár českých jídel a taky pražskou dopravu.“ (smích)



Bylo balení do Lotyšska náročné?

„Hodně mi mohla přítelkyně. No… Spíš vlastně pomáhal já jí. Podporuje mě celou dobu. Je to i její zásluha, jaký jsem hráč.“