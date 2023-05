SESTŘIH: New Jersey - Rangers 4:0. Hrdina Palát! Řídil postup, Chytil končí

Útočník New York Rangers Mika Zibanejad dává ránu Timu Meierovi z New Jersey • Reuters

Je konec. Hokejisté New Jersey v prvním kole play off o Stanley Cup postupují přes newyorské Rangers. Ve své hale Devils zvládli klíčový sedmý zápas, o výhře v poměru 4:0 rozhodla zejména krásná individuální akce Ondřeje Paláta v oslabení. Český útočník vybojoval puk pro skórujícího Michaela McLeoda, pak založil i protiútok, který úspěšně zakončil Erik Haula. Ještě před ním skóroval Slovák Tomáš Tatar, trefou do prázdné branky uzavřel výsledek Jesper Bratt. Zatímco Palát s náhradním brankářem Vítkem Vaněčkem pokračuje, v play off končí český útočník Filip Chytil, který by mohl reprezentovat na mistrovství světa.