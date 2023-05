Češi odletěli na MS: partičky prší a přání od pilota. Saka i s jmenovkami

Útočník New York Rangers Filip Chytil se na letišti připojil k hokejové reprezentaci • Pavel Mazáč / Sport

Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen před odletem do dějiště mistrovství světa • Pavel Mazáč / Sport

Český kapitán Roman Červenka je připravený na odlet do Rigy • Pavel Mazáč / Sport

K české hokejové reprezentaci se před odletem do Rigy připojil také útočník Filip Chytil • Pavel Mazáč / Sport

Útočník New York Rangers Filip Chytil po svém připojení k hokejové reprezentaci odpovídá na dotazy novinářů • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté těsně před nástupem do letadla, kterým poletí směr Riga • Pavel Mazáč / Sport

Čeští hokejisté si krátili cestu do Rigy hraním karet s kustody • Zdeněk Janda / Sport

S hraním karet začali čeští hokejisté již před odletem z Prahy do Rigy • Zdeněk Janda / Sport

Česká hokejová reprezentace vyrazila do Rigy! Cestu do dějiště mistrovství světa si hráči i kustodi krátili například hraním karet • koláž iSport.cz

PŘÍMO Z RIGY | Lotyšská Riga už přivítala jednoho z hlavních aspirantů na medaili. Čeští hokejisté jsou na místě! Jejich mise startuje. Fanoušci jsou ve střehu. „Určitě se těší stejně jako my!“ hlásil cestou do letadla útočník Filip Chytil. iSport.cz sledoval transfer národního týmu do dějiště mistrovství světa. Hráči si krátili čas třeba hraním karet. Teď je čeká přesun do hotelu, potom na trénink. Turnaj startuje v pátek. „Našemu týmu moc věřím,“ stihl na letišti říct kapitán Roman Červenka.