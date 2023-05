Role v českém týmu: střelecké eso, pracanti, ministr obrany i faktor X

Debut v reprezentaci a hned v zahajovací sestavě. Kari Jalonen tímhle tahem pomohl Jakubu Zbořilovi setřást nervozitu z reprezentační premiéry na ledě „rodné“ haly. Další z členů někdejší stříbrné osmnáctky z roku 2014 pak předvedl, jaký potenciál v něm dřímá. Vynikající bruslař, mobilní a kreativní obránce, kterého kdoví proč Bruins nehráli tolik, jak by si zasloužil. A to byl onehdy jejich první volbou v draftu.

OFENZIVA: Mozkové centrum

Roman Červenka, Filip Chytil, Lukáš Sedlák, Michael Špaček

Kapitán po zranění nosu a zubů nastupoval při Českých hrách s celoobličejovým krytem. Na šampionátu už by ho měl sundat a odhalit opět svou pravou tvář. V 37 letech znovu ovládl bodování švýcarské ligy, bude opět šéfem kabiny i české ofenzivy národního mužstva. Filip Chytil je zcela jiná generace, ale mohou si notovat. Na svém čtvrtém šampionátu a po skvělé sezoně v NHL by měl rovněž patřit k lídrům české ofenzivy. „Nezříkám se toho,“ připouští.

Otázkou je, zda se do toho vrhnou v jednom šiku, anebo Jalonen rozvrství síly do dvou útoků. Do centra českých kreativců spadá rovněž nejlepší extraligový hráč, všestranný Lukáš Sedlák a Michael Špaček, který naposledy v Brně vedl do boje první útok. Jeho postavení se však může ještě pozměnit. Rozumět by si mohl s Filipem Chlapíkem, s nímž válel ve Švýcarsku, a univerzálem Smejkalem, se kterým nastupoval od juniorských let.