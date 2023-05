Manévry na ČT těsně před MS: Proč chybí Vymětalíková?

Reportérka České televize Darina Vymětalíková patří k hokejovému mistrovství světa už stejně neodmyslitelně jako například český Fantomas. Takže když se první den neobjevila na obrazovkách, nejednomu fanouškovi vrtalo hlavou, kde může být. Odpověď, byť poněkud znepokojující, poskytla sama Vymětalíková.

Jeden tweet stačil k tomu, aby se na internetu rozvířila debata o absenci Dariny Vymětalíkové. „Co je to za chlapa a kde je Darina?“ ptala se jedna z příznivkyň oblíbené reportérky ČT sport. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.

„To je kolega Ondra Tomek, který si na rychlo tři dny před odletem přeskládal květen a já mu za to moc děkuju,“ odpověděla Vymětalíková. Ale proč vlastně muselo dojít k nečekané změně plánů? „Měla jsem letět, ale místo toho jsem v Motole. Život, no. (Ale bude to dobré.),“ uklidnila veřejnost sympatická blondýnka.

Někteří příznivci jí začali přát brzké uzdravení, jiní se zase ptali, jestli opět rodí. Nic z toho. „Já jsem pořád. Neřád. Jsem tu jako doprovod, ale vyřídím,“ reagovala Vymětalíková. S kým přesně je v nemocnici ale neuvedla. Poznamenala však, že tamní doktoři jsou skuteční machři. Stejně jako charismatická reportérka, která má srdce na pravém místě.