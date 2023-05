Nic jsme neprohráli, reaguje Záruba. Vysvětluje, proč s O2 TV nešlo závodit

Jen 23 přímých přenosů z hokejové extraligy na kanále ČT sport od nové sezony. A přes 300 na konkurenční O2 TV… Leckomu se tenhle nepoměr jeví jako drtivá porážka veřejnoprávní televize v boji o vysílací práva. Jejich výsledek je známý od středečního poledne, kdy marketinková agentura BPA vyhlásila vítěze jednotlivých balíčků. Šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba to tak rozhodně nevidí. „Není to tak, že dvě televize soutěžily o jedna práva, to je úplný nesmysl. Šlo o dva závody a my získali to, co jsme chtěli,“ reaguje v rozhovoru pro iSport.cz.

Jaký je váš základní pocit z nového rozvržení práv na extraligovém poli?

„Popravdě, asi ani žádný… Kdybychom práva na extraligu nezískali, budeme vysílat jiný hokej. Nejvyšší hokejovou soutěž vysíláme od roku 1957, v nějaké podobě jsme ji vždy nabízeli a je fajn, že tahle stanice v tom může pokračovat. Faktem zůstává, že hokeje máme tolik, že bychom se obešli i bez extraligového.“

Přesto, tendence přesunu extraligy na placený kanál je zřejmá. To vás nemrzí?

„Tohle je myslím hodně zavádějící. Stejně jako všechny titulky článků k tomu a i vydaná tisková zpráva.“

V čem?

„Co se změnilo, je těžiště rozložení. Jinak stále platí, že na veřejně dostupném kanále extraligová utkání najdete. Agentura BPA, potažmo kluby rozhodly o tom, že extraligu odstíní a dají ji tzv. za pay wall, jak se módně říká. Tedy že ji umístí na placenou platformu. Což je disciplína, v níž Česká televize ze zákona nemůže soutěžit. Toto rozhodnutí respektujeme. My jsme získali práva přesně na to, co jsme jako veřejnoprávní kanál mohli získat. Nadále budeme nabízet extraligu v dostačujícím množství. Otázkou je, jak to bude v play off, to zbývá dořešit a rozebrat.“

Čili domněnka většiny fanoušků, že jste projeli závod s O2 TV je zcela mylná…

„Jasně. Vůbec nešlo o peníze. My ani nedostali šanci se k tomu dostat. Práva jsou rozdělena na více balíčků, oni mají jeden, my také. O2 TV vysoutěžila balíček Pay TV a ČT Free to air, čili volně dostupný kanál. Šlo tedy o dva různé závody. My ale nesoutěžili s O2, nýbrž s televizemi, které se přihlásily o balíček Free to air. Rozložení práv záviselo čistě na majiteli práv, který evidentně potřeboval vydělat trošku víc peněz, proto balíčky živého vysílání rozdělil na dvě části. S tím, že výrazně víc se bude platit za balíček Pay TV. A na ten my nedosáhneme, ze zákona nemůžeme dělat placený obsah. Oproti poslední extraligové sezoně se toho v následující moc nezmění. Základ jsme získali. Budeme vysílat nedělní utkání a v pátek pravděpodobně budeme hodnotit odehrané kolo v diskusním pořadu Buly debata expertů jako doposud. Play off se uvidí.“

Jak to bude s volbou nedělního utkání?

„Všechno je dané. Neděli máme pro sebe, z celého kola vybíráme zápas podle vlastního uvážení a náleží k tomu klasický program. Z dalších kol vybírat nesmíme. Naší povinností jako vítěze balíčku Free to air je ovšem odvysílání večerních sestřihů po skončení zápasů.“

Budoucí porce 23 zápasů základní části na ČT sport je podobně nebo méně než v poslední sezoně?

„Asi o něco méně. Vypadly nám úterky, jen teď nevím přesně, jak smlouva ošetřuje situaci, kdy budeme čelit situaci odloženého nedělního kola, tak zda jej bude možné vysílat v jiný den či nikoli. Ve finále půjde o otázku vícestranných dohod. Ono není snadné všechny zápasy vyrábět s velkou televizní produkcí. Je to drahá, nákladná záležitost. Obdivuju každého, kdo to chce dotovat, protože na tom se vydělat nedá. Možná vznikne poptávka po vysílání zápasů, které nespadnou do úterních dohrávek. O tom se dá ještě jednat. Pro nás však byla klíčová neděle, kdy je největší sledovanost diváků. Ostatní kola budeme zpracovávat v rámci shrnujících večerních pořadů.“

Vedení O2 TV tvrdí, že budou vysílat přes 300 přímých přenosů. Chápu, že to není vaše věc, ale třeba z pozice konzumenta při znalosti problematiky, lze vše vyrobit v odpovídající kvalitě?

„Výroky z jiných televizí nechci vůbec komentovat. Každopádně, kdo má trochu povědomí o nákladech na výrobu jednoho přímého přenosu televizního utkání, asi si udělá svou vlastní představu.“

Možnost vašeho eventuálního přestupu na O2 TV je holý nesmysl?

„Zcela. To by mě nenapadlo ani ve chvíli, kdybychom žádný extraligový balíček nezískali. Navíc pochybuji, že by přišel zájem z druhé strany. Mám jiné možnosti, jiné nabídky. Ale tohle není na programu dne. K tomu můžu říci, že v ČT máme velké plány směrem k mistrovství světa v Praze a Ostravě příští rok. Což bude vrchol příští sezony. Veškeré úsilí směřuje k tomuto turnaji. Navíc se ČT blíží k dohodě o vysílání dalších hokejových událostí. Rozjednané máme i nové věci. V této sezoně jsme sestavovali televizní program z celkem dvanácti různých soutěží, to je obrovský zápřah a záběr. Extraliga je pro nás jen součástí celé tvorby, zdaleka ne jediná. I kdybychom neměli extraligu, věnoval bych se jiným hokejovým programům na ČT. Upřímně, pokud bude náš extraligový program o malinko užší než v minulosti, nastane spíš úleva. V tom smyslu, že taky zažijeme normální jaro.“

Říkáte jiné hokejové události, například prosincový Spengler Cup s Pardubicemi?

„Přesně tak. Vedle extraligy šampionát v Praze a Ostravě, předpokládám, že i zápasy Euro Hockey Tour a Euro Hockey Challenge, což se nezdá, ale jde o program s větší sledovaností než má extraliga. Chceme vysílat mistrovství světa dvacítek, které je letech v dobrých evropských časech. Ve vánočním programu nebude chybět Spengler Cup s českým účastníkem, což je pro nás skvělé. Chceme pokrýt i mistrovství světa žen, u nějž nás těší, že jsme mohli odvysílat poslední dva úspěšné šampionáty. A nesmíme zapomenout ani na para hokej. Navíc je rozjednaná ještě jedna událost, tam se uvidí. Hokejového programu bude na ČT hodně, znovu se asi dostaneme na hranici dvou set odvysílaných utkání různorodých soutěží a turnajů.“

Chystáte si Jakuba Voráčka jako experta pro MS 2024?

„V ideálním případě by Kuba hrál na ledě, pořád je to víc hráč než televizní expert. Byť ho to nyní bavilo a jeho účast v Brně byla velkým přínosem. Kdyby se to vyvinulo tímto směrem i v nové sezoně, můžeme na začátek spolupráce navázat. Nikam ale nespěcháme, Kuba má pořád čas na to dát se zdravotně dohromady, což bych mu moc přál.“

Vysílání přímých přenosů juniorské extraligy nemáte v plánu?

„Budu opět upřímný, měli jsme projekt na prezentování této soutěže, nicméně po jejím aktuálním rozšíření se mi to nejeví zcela reálné. Chtěli bychom tomu pomoci, ale osobně nemám pocit, že se soutěž vydala směrem k jejímu zatraktivnění. Nyní se ze všeho nejvíc budeme soustředit na dojednání vysílání dospělé extraligy. Samozřejmě až po mistrovství světa v Rize a Tampere.“