Divoké video z kabiny po derby! Rosický: Nikdy se ku*va nevzdáme! A Kuchta na stole

Pokud nezaváhají, titul budou mít v kapse. Fotbalová Sparta udělala po víkendové výhře 3:2 v derby pražských »S« velký krok k tomu, aby ukončila devítileté období sucha bez ligového titulu. To si samozřejmě moc dobře uvědomují i samotní hráči, jejichž kabina se po duelu proměnila ve slušnou divočinu, kterou zaznamenala poslední epizoda sparťanského pořadu Buď v týmu.

,,I když se něco nepovede, tak jeden druhému pomůžeme. Jak nahoru, tak dolů. Dnes jsme jeden tým. Musí to být vidět!" hecoval spoluhráče v kabině před klíčovým utkáním obránce Ondřej Čelůstka (33). Zpátky se nedržel ani kouč Brian Priske, který si vzal slovo těsně před odchodem na hřiště. ,,Zasloužíte si bojovat o titul. Jsem na vás všechny k*revsky hrdý. To, co jste tuto sezonu dokázali, je k*rva úžasné," namotivoval sparťanský trenér své svěřence.

A povzbuzující slova zabrala. Letenští skolili Slavii před domácím publikem 3:2, přičemž závěr už ani nemohl být dramatičtější. Po proměněné penaltě Ladislava Krejčího (24) v samotném závěru zápasu tribuny málem spadly. A nejen ty. Pořádně se otřásala i domácí kabina, ve které si sportovní ředitel Tomáš Rosický (42) přichystal jedno velké překvapení.

Nejdříve ale hráči oslavili pokřikem ,,two days off" odměnu v podobě dvoudenního volna. ,,Kluci, on tady není," připomněl záložník Qazim Laci (27) fakt, že Priske radostný chorál neslyší. Pak si vzal slovo samotný ,,Rosa". ,,Zaprvé, jsem na vás velmi pyšný za to, jak jste dobří. Tohle je naše DNA. Nikdy se k*rva nevzdáme, nikdy. A když přijdou problémy, tak budeme znovu bojovat a nikdy to nevzdáme," pronesl Rosický během své řeči.

Ten pravý cirkus ale přišel o pár vteřin později, kdy Rosický mluvil o Janu Kuchtovi (26). ,,Zadruhé, před začátkem duelu se Jan Kuchta stal naším kmenovým hráčem." Ihned po těchto slovech kabina propukla v nadšený jásot. Vše dovršil sám Kuchta, který se polonahý postavil na stůl zatímco ho jeho parťáci polévali vodou a jonťáky.

Na závěr samozřejmě nemohly chybět ani vítězné ,,odpovídačky". ,,Kdo dostal kotel?" ozvala se otázka kabinou. ,,Slavie!" zněla hlasitá odpověď. Došlo i na výměnu dresů mezi Krejčím a Čelůstkou. ,,Toto, vole, nesundám. Dneska v tom spím," řekl nadšený Čelůstka na dres spoluhráče, který rozhodl o výhře. Mimo jiné si sparťané i tradičně zaskákali. ,,Kdo neskáče, není sparťan!" buráceli hráči v kolečku. Následně kabinou začali létat proudy vody a ručníky. Budou takhle Pražané slavit i po konci Fortuna ligy?