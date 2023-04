Trpišovský trochu přeháněl. Derby bylo dobré, ale Anglie to nebyla. Proč?

Trenér Jindřich Trpišovský po derby pražských „S“ prohlásil: „Chvílemi mi to ve druhé půli připomínalo zápas z Anglie, kdy se hřiště trhalo a běhaly se bazény nahoru dolů.“ Emoce už opadly, a tak si můžeme věcně rozebrat, zda se hit na Letné přiblížil podívané z Premier League. Z hlediska napínavosti, výsledkových zvratů určitě, ale z pohledu kvality a intenzity hry mají čeští giganti stále co dohánět. Je třeba na to v euforii nezapomenout, aby nepřišlo v letní honbě o lístek do základní skupiny evropských pohárů k nárazu do zdi. V textu najdete i podrobnou srovnávací tabulku.

Co přesně by nemělo zapadnout? Zápas „S" se dočkal pochval za to, že tentokrát na hřišti převládla hra nad přehnanou agresivitou, která dělala v minulosti ze svátečního utkání nechutnou bramboračku. Pokrok k lepšímu skutečně nastal, ovšem že by šlo o dosažení levelu Premier League? To ještě vážně ne. Data společnosti Wyscout na to dávají štempl.

Procházku jimi odstartujeme v utkání zachraňujícího se Evertonu, 17. tým tabulky, s Fulhamem (10.), tedy vzorkem ze spodní části Premier League. Navíc Everton vede Sean Dyche, guru jednoduchého fotbalu s důrazem na dlouhé nákopy.

Přesto tento zápas v počtu přihrávek výrazně převýšil derby. Zatímco na Letné oba týmy vyprodukovaly dohromady 623 přihrávek (Sparta 304, Slavia 319), diváci na Evertonu mohli z tribuny napočítat 838 (Everton 383, Fulham 455). Takže 215 přihrávek ve prospěch Premier League.

Platí to i vzhledem k celému víkendovému kolu na Ostrovech. V žádném zápase 31. kapitoly anglické elitní soutěže nebylo zaznamenáno méně přihrávek než na Letné. Nejméně pasů nakupil West Ham United, jenž pod Davidem Moyesem ortodoxně ctí hlubší obranný blok, v utkání s Arsenalem (216), ale Artetův celek to vykompenzoval 588 přihrávkami.

Liverpool použil při vítězství 6:1 na trávníku Leedsu 859 (!) přihrávek (domácí 288). Kloppovi svěřenci vyrobili o 236 přihrávek více než Sparta a Slavia dohromady, Manchester City (741) v duelu s Leicesterem (299) o 118 víc.

Kotal: Sparta ukázala sílu na titul. Nečas: Až bude Slavia v topu, může na Letné vyhrát Video se připravuje ...

Že týmy v Premier League, dokážou lépe kombinovat (i pod tlakem), než předvedla obě „S“ na Letné, dokazuje také průměr přihrávek na jednu akci. Sparťané měli v derby 2,73 přihrávek na akci, slávisté 2,58. Everton vs. Fulham ve stejné disciplíně? 3,79:4,03. Pod laťkou derby byl jen West Ham (2,2) a Nottingham proti Manchesteru United (2,48). Liverpool měl v Leedsu 9 přihrávek na akci, zhruba 3x tolik než sparťané a slávisti.

Co souboje? Sparta i Slavia podstoupili ve vzájemném utkání shodně 234 osobních střetů. Everton a Fulham po 199. Z celého kola v Anglii byly soubojovější než v Praze zápasy West Ham-Arsenal (250:250 os. soubojů) a Aston Villa-Newcastle (238:238). Třeba na Etihad Stadium bylo o 190 soubojů méně (139 u City a tatáž suma u Leicesteru). Přesně v duchu přikázání Pepa Guardioly: „Hrajte tak, abyste se do soubojů nedostávali.“

Pojďme k tempu hry. Společnost Wyscout pro něj má pro jeho měření, mimo jiné, metriku match-tempo. Skrývá se pod ní počet přihrávek daného mužstva na minutu čistého držení míče. Zjednodušeně řečeno – čím vyšší číslo, tím vyšší schopnost rychlé kombinace. V Premier League je průměr této hodnoty nad 17.

Teď opět konfrontace s uplynulým fotbalovým víkendem na Letné a za kanálem La Manche. Everton dosáhl v duelu s Fulhamem na číslo 17,73, Fulham 17,02. Leicester na hřišti Manchesteru City se vyšplhal na hodnotu 18,14 (Citizens 17,07) a Liverpool vyšrouboval intenzitu až na 21,65 (Leeds na 18,36). Jürgen Klopp se nemýlil, když výkon Salaha a spol. označil za nejlepší v této sezoně.

K jakým číslům se ve škatulce match-tempo dopracovala pražská „S“ v derby? Sparta 13,82, Slavia 16,25. Letenští tedy zůstali v téhle metrice o hodně za všemi týmy Premier League, červenobílí zastínili West Ham, Brentford, Nottingham, Tottenham a Crystal Palace. Všechna statistická čísla se můžete projít sami v přiložené tabulce.

Zápas Přihrávky Přihrávky na akci Souboje Tempo Derby Sparta 304 2,73 234 13,82 Slavia 319 2,58 234 16,25 Premier League – 31. kolo ManCity 741 8,52 139 17,07 Leicester 299 3,44 139 18,14 Brentford 415 4,37 191 16,07 Wolver. 445 4,72 191 17,23 West Ham 216 2,2 250 16,07 Arsenal 588 6,32 250 17,23 Nottingham 253 2,48 215 16,16 ManUnited 583 5,11 215 16,89 Tottenham 486 4,58 192 16,18 Bournemouth 354 3,85 192 17,43 Southampton 460 4,79 226 16,5 C. Palace 334 3,83 226 15,05 A. Villa 344 3,38 238 17,18 Newcastle 368 3,36 238 18,41 Chelsea 380 4,18 174 18,82 Brighton 534 5,04 174 18,26 Leeds 288 3,1 187 18,36 Liverpool 859 9,04 187 21,65

O dramatičnost a atraktivnost derby se tedy zasloužily spíše chyby. Aktéři českého ligového šlágru je tentokrát dokázali potrestat, což bývá v Anglii pravidlem. Ukážeme si to na příkladu slávistického Lukáše Masopusta a ofenzivního záložníka West Hamu Saida Benrahmy. Oba se dopustili principiálně totožné minely - podcenili zajištění prostoru, který měli mít pod kontrolou. Na přiložených snímcích to vidíte názorně.

Masopust včas nezařadil zpátečku, i když Kairinenův pas za obranu nebyl skrytý a dal se v předstihu předvídat. Následovala Höjerova přihrávka před bránu, kde Ousou míč nešťastně napálil do vlastní sítě. Sparta zásluhou toho vyrovnala na konečných 3:3.

Střih na Olympijský stadion v Londýně. Said Benrahma se měl zatáhnout do pokutového území, aby mohl pacifikovat případný centr na Martina Ødegaarda. Ale neudělal to a norský režisér hry Arsenalu mohl zajistit volejem Artetovu celku vedení na West Hamu 2:0.

I to je poučení pro pražská „S“ směrem k evropským pohárům.