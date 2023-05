Kincl dostal rány mezi nohy: Snad to nepřekazí plány na dítě!

Souboj titánů nabídl i nečestné momenty. Karlos Vémola (37), který nakonec opouštěl klec zakrvácený, uštědřil vítězi ve vzájemném zápase Patriku Kinclovi (33) několik úderů do choulostivých míst.

Manželka Pavla Kinclová bude mít za úkol pečovat o svého hrdinu. Schytala to jeho »vejce«. „Dal mi asi deset ran. To jsme plánovali druhé dítě, tak snad mi to nepřekazil,“ sdělil s úsměvem Kincl. „Bude mi to muset zkontrolovat,“ přehodil zranění mezi nohama na svou choť.

Na rozdíl o manželky soupeře, byla Pavla Kinclová během zápasu úplně v klidu. Věděla, že pro podporu manžela udělala maximum a navíc měla tajnou zbraň. Vzala na sebe šaty, kvůli kterým nemohl Kincl prohrát. „Jsem na rozdíl od manžela pověrčivá, proto jsem si na Patrikův zápas už popáté vzala stejné šaty,“ přiznala Pavla. Jejímu muži prý vždy přinesly výhru. Jako odměnu za vyhranou bitvu si nadělí společnou dovolenou.

Jak manželka vítězného šampiona prožívala zápas a co říkala na podporu fanoušků? Video se připravuje ...

Na oblečení si v sobotu večer dala záležet také Vémolova Lela, která si na sebe vzala speciální šaty. „Tyto šaty nám už přinesli štěstí na vítězném zápase, když můj muž získal pás. Vzala jsem si je na sebe v roce 2020 na oslavu vítězství svého manžela a věřím, že nám přinesou štěstí zase. Těším se na tento zápas, je pro mě velmi osobní. Uvidíme se v O2 aréně,“ pravila Lela před duelem. Jak se ale po souboji v kleci ukázalo, tentokrát kouzlo jejího oděvu nezabralo...