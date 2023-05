Poprask ve VIP Bayernu: Opilá Heidi Klumová vyhazovala činovníky klubu

Tak tohle se nepovedlo! Modelka Heidi Klumová (49) vyrazila se svým manželem Tomem Kaulitzem (33) na duel Bayernu, kde tak trochu neuhlídala laškování s alkoholem a také svůj jazyk. Na sociální sítě pak sázela obsah, kterým pořádně zvedla ze židle nejen fanoušky mnichovského celku. A nebylo to poprvé...

Světoznámá modelka Heidi Klumová vyrazila se svým manželem shlédnout zápas mezi Bayernem a Lipskem. Jako slavná celebrita měla možnost sledovat duel na mnichovském stadionu z VIP zóny. Způsob, kterým svou návštěvu prezentovala ale nebyl úplně šťastný. Jak později upozornil web Bild Sport, pod alkoholovým opojením rozdávala na sociálních sítích moudra, která se v danou chvíli úplně nehodila.

Na jednom z videí, které natočila po zápase, si například se svým manželem přiťukla ironicky »na titul«. Ten letos poprvé od roku 2012 Bayern nezíská. Ještě předtím ale začala trousit moudra ohledně změn, které by v klubu měly nastat.

Na stadionu si natočila například předsedu Bayernu Olivera Kahna (53), ke kterému měla zvláštní poznámky: „Ach, tady je, Oli Kahn. Vlastně si myslím, že to jde za ním. Je to naposledy, co ho vidíme? Nevím.“ A neušetřila ani sportovního ředitele klubu Hasana Salihamidziče (53). Ten by podle ní měl z klubu vyletět: „Vlastně by měl jít Hasan. Jejda, řekla jsem to?" pravila.

Chování Heidi a jejího manželka vzbudilo pořádný rozruch nejen u fanoušků, ale také u lidí, kteří se v době zápasu ve VIP zóně stadionu nacházeli. A kdoví, jestli si tím půvabná Němka se svým mužem do zázemí pro vážené hosty nezavřeli dveře...

