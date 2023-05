Bláznivé bitvy o titul: Řepkův blikanec i zlatý gól, nesmrtelní střelci v Anglii

Video se připravuje ... Bundesligový finiš slibuje skvostnou koncovku. Borussia Dortmund má kolo před koncem soutěže titul na dosah, ligovou trofej může vzít Bayernu poprvé od sezony 2011-2012. Hotovo ale ještě není. Připomeňte si s námi podobně dramatické boje o ligová prvenství v Česku, u nichž byl často bouřlivák Tomáš Řepka, ale i v Anglii a ve Španělsku.

V hlavní roli Agüero Nesmírně dramatickou koncovku sezony zažili v Anglii před jedenácti lety. Manchester City byl ještě, dá se říci, na začátku své cesty poháněné petrodolary. Jeho dominance teprve měla přijít. První veleúspěch se ovšem dostavil 13. května 2012. Tehdy měla Premier League na programu poslední kolo ročníku 2011/12. O titul se na dálku přetahovali rivalové z Manchesteru. Citizens proti Quens Park Rangers, na jejichž lavičce seděl náhradní brankář Radek Černý, senzačně prohrávali 1:2. V tu chvíli by slavili United, kteří si připsali povinnou výhru nad Sunderlandem po trefě Wayna Rooneyho. Jenže v tom udeřil Edin Džeko a hned na to zlatý gól zapsal ve čtvrté minutě nastavení Sergio Agüero. Citizens opanovali domácí soutěž po předlouhých čtyřiačtyřiceti letech. Agüero se díky tomuhle momentu stal v okolí Etihad Stadium nesmrtelným. Jeho historický zápis by mohlo překonat snad jen letošní vítězství v Lize mistrů.

Řepka poprvé Tomáš Řepka, enfant terrible českého fotbalu, měl prsty hned ve třech zásadních momentech tuzemské ligové historie. Nejdřív jej na jaře 2008 pohltil démon, když v první minutě zápasu 28. kola s Brnem nesmyslně hodil míč po Aleši Bestovi. Nemohlo přijít nic jiného, než červená karta pro sparťanského brouska. Pražané odehráli celý duel v oslabení a prohráli 0:2. Šlo o fatální ztrátu, protože po titulu chňapla dotírající Slavia.

Řepka podruhé, zlatý gól O dva roky později se někdejší bek West Hamu či Fiorentiny zapsal do kronik o poznání pozitivněji. Letná se po jeho vítězné trefě, jak jinak než hlavou po rohu, v posledním 30. kole ročníku 2009-2010, ponořila do víru mistrovských oslav. Pražané proti Teplicím tlačili, co to šlo, paradoxně právě Severočeši byli tehdejšími půlmistry a nakonec skončili čtvrtí. Sklářům už v inkriminovaném duelu o nic nešlo a za celých devadesát minut vystřelili jedinkrát. Kdyby Sparta na poslední chvíli nevyhrála, titul by získal Jablonec. Ten nakonec zaostal na druhém místě o jediný bod.

Liberec - Plzeň a Řepka potřetí Doslova superfinále nabídl poslední hrací den ročníku 2011-2012. V Liberci došlo na přímý souboj o trofej mezi domácím Slovanem a Plzní. V předchozích 18 ligových sezonách se čtyřikrát rozhodovalo o mistrovi v 30. kole, teprve tady se to ovšem stalo v přímém souboji. Liberci stačil bod a právě na něj hrál. Viktoria své šance neproměnila, v závěru trefila tyč a skončila až třetí, druhou příčku obsadila Sparta, ta v souběžně hraném mači přejela Budějovice a vyšvihla se o bod před Západočechy. Mistrem se potřetí v historii stal Liberec. Poprvé a naposledy byl zaplněn stadion U Nisy do posledního místa. A jakou roli hrál Tomáš Řepka? V průběhu jarní části sezony, když už hrál za Dynamo České Budějovice, jak prozradil v knize „Neuhýbám“, úmyslně způsobil právě proti Liberci penaltu a daroval tak sparťanskému rivalovi snadné tři body v cestě za titulem.

Arsenal ukradl titul Liverpoolu Pojďme více do historie. Těžko si představit lepší epilog sezony, než jak se to povedlo 26. května 1989 Michaelu Thomasovi – pokud tedy fandíte Arsenalu. Dva roky potom co Gunners poprvé ovládli Ligový pohár, byli nejlepší také v lize. Právě Michael Thomas ukradl trofej Liverpoolu gólem na 2:0 v poslední minutě posledního zápasu v přímé bitvě o prvenství proti Reds. Šlo o klíčový zásah, protože Arsenal musel zvítězit přesně o dvě branky, jinak by se stal šampionem Liverpool. Titul se na severolondýnské Highbury vrátil po dlouhých osmnácti letech. Oba soupeři se přitom měli střetnout o měsíc dřív – jenomže utkání bylo odloženo vinou katastrofy na stadionu Hillsborough.