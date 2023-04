Copatý postrach Haaland pobavil fanoušky: Je jako Greta!

Pro klima na planetě toho Erling Haaland (22) moc nedělá, ale proslulé aktivistce Gretě Thunbergové (20) reklamu zařídil. Hvězdný střelec Manchesteru City vzbudil před včerejším čtvrtfinále LM proti Bayernu rozruch novým účesem.

Čerstvé copánky na hlavě norského fotbalisty mnohým připomněly Gretu, ekologickou aktivistku ze Švédska. „S tím střihem à la Greta vypadá jako náctiletá dívka,“ objevilo se u fotky Haalanda na sociálních sítích. „Ale že jí to konečně sluší, co?“ přisadil si další komentující.

Postrach

Někdo má strach z ekologických aktivistů, před Haalandem se třesou zase soupeři City. V sobotu se vrátil na hřiště poté, co tři týdny marodil s tříslem, a dvěma góly do sítě Southamptonu pokračoval v načaté sérii: Trefil se v každém z posledních čtyř utkání, do nichž nastoupil, a nastřílel v nich 1 + 5 + 3 + 2 góly, celkem tedy jedenáct tref. „Prožili jsme dvě neuvěřitelné dekády s Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim, ale Erling Haaland je na stejné úrovni,“ vysekl mu poklonu trenér Guardiola.

Od září 2018 doma v LM Manchester City neprohrál 24× v řadě. Proti Bayernu hrál včera o vylepšení anglického rekordu v domácí neporazitelnosti v soutěži.