Nejkrásnější volejbalistka světa potěšila fanoušky: Oslavila milion nahotou!

Velké životní milníky si zaslouží odpovídající oslavu a to svým fanouškům do puntíku splnila sexy blondýnka Kayla Simmonsová (27). Ta se dočkala značného úspěchu, když završila celý jeden milion sledujících na sociální síti Instagram. Obrovský marketingový potenciál této platformy jí přináší nemalé zisky a tak byla radost naprosto pochopitelná.

Krásná Kayla byla svého času zřejmě nejkrásnější volejbalistkou světa a i když se tomuto sportu již nějaký pátek vrcholově nevěnuje, tak si tento »titul« drží dál. Ze své krásy umí však těžit opravdu dokonale. Kromě Instagramu se totiž prezentuje i na další síti OnlyFans, která je známá svým erotickým nádechem. I tady sbírá statisíce sledujících a především předplatitelů.

A jak tedy oslavila jubilejní milion? Poslala věrným fanouškům fotografii, na které leží na lehátku a čte si. To by nebylo nic netradičního, ale i na odvážnou krásku je tu méně oblečení, než bývá obvyklé. Jediné co si nechala na sobě je titěrná spodní část bikin, jinak je zcela nahá. Takovou momentku samozřejmě všichni její příznivci řádně ocenili a doufají, že s dalšími milníky zajde ještě dále.