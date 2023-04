Nejvíc sexy volejbalistka světa má problém: Vadí mi moje velká prsa!

Je jednou z nejkrásnějších, ne-li nejkrásnější volejbalistka světa. Američanka Kayla Simmonsová (26) má díky svému vzhledu pěknou řádku obdivovatelů a ctitelů, kterým ráda poskytuje odvážné záběry své postavy. Teď se ale svěřila, že jí její pořádně vybavený hrudník přináší spíše starosti.

Během rozhovoru na serveru YouTube byla dotázována na mnohé, ale zřejmě nejvíce pozornosti vzbudila otázka, zda jí prsa ztěžují sportovní kariéru. „Určitě ano,“ odpověděla bez okolků spanilá blondýnka.

„Je to vlastně legrační, protože na střední škole jsem si opravdu přála mít malá prsa. Všechno by to usnadnilo. Ale toto přání se mi nesplnilo,“ pokračovala Kayla. „Nemůžete skákat tak vysoko, nemůžete běhat tak rychle a všechno je těžší,“ postěžovala si na problémy.

Během videa se kráska také svěřila, jak to má s randěním a prozradila, že je svobodná. O nápadníky ale rozhodně nemá nouzi. Dokonce se o ni ucházely některé celebrity. O koho se jedná, však prozradit nesmí. Přiznala totiž, že podepsala smlouvu o mlčenlivosti.