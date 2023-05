Sparťani odletěli po oslavách titulu na Mykonos: Tajemství řeckého výletu!

Když před 12 lety opouštěl sparťanskou kabinu Tomáš Řepka (49) ve zlém, spolu s ním záhadně zmizela i klubová kasa. Teď si vlastní pokladničku mistři vybílili zcela dobrovolně a za své hříchy vyrazili do Řecka.

Apartmán s bazénem, kde kapitán Krejčí bouchá šampaňské. Výhled na moře, ten si užívá gang 19 mistrů včetně Mejdra, Sadílka, Čelůstky, Haraslína, Peška, Kováře, Wiesnera, Sörensena nebo Höjera. A hlavně pokračování oslav. „Všechno jde z týmové kasy, kam se celou sezonu platilo za žluté karty a ostatní prohřešky,“ prozradil Blesku člověk blízký letenské kabině.

„Kluci se rozhodli, že si za to na nějaké tři dny zaletí do Řecka. Není to povinné, někdo už měl naplánovanou svou dovolenou. Letěl ten, kdo chtěl,“ dodal. A sparťané se na Mykonosu nenudili. „Žijeme ten nejlepší možný život,“ vzkázal Krejčí.